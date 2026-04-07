Más de 16 bienes, cuatro camionetas de alta gama y dos taxis, hacen parte de la fortuna de la red criminal El Mesa

SEMANA conoció que se inició proceso de extinción de dominio contra 17 bienes e inmuebles, cuatro camionetas de alta gama, dos taxis y dos vehículos particulares que serían de la temida red criminal El Mesa, que se había expandido en Bogotá y Soacha.
El director de la Dijín, el coronel Elver Alfonso Sanabria, reveló que el grupo criminal El Mesa tendría una fortuna en propiedades valorada en 20 mil millones de pesos en Bogotá. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/l8ZlZWWwVW— Revista Semana (@RevistaSemana) April 6, 2026
La fortuna, de acuerdo con el director de la Dijín, el coronel Elver Alfonso Sanabria, habría sido conseguida con dineros producto de actividades ilegales como el secuestro y el homicidio.
En las últimas horas, la Policía de Bogotá reportó la captura de 23 presuntos integrantes de esta red en Bogotá, Soacha y otras regiones del país.
“Tras un año de investigación, agente encubierto, interceptación de llamadas telefónicas, búsquedas selectivas en bases de datos, análisis link, entrevistas, declaraciones juradas, álbumes fotográficos e inspecciones judiciales a procesos, fue posible identificar el actuar criminal de este grupo delincuencial”, indicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.
Agregó el oficial que: “Mediante 15 diligencias de registro y allanamiento, efectuadas en Suba, Soacha y Chiriguaná, Cesar, se logró la captura de 18 personas (17 por orden judicial y 1 en flagrancia). Cuatro de ellos se dedicaban a cometer sicariatos en la capital del país”.
“Esta organización es sanguinaria a la hora de buscar dominio territorial y su origen es del municipio de Bello, Antioquia. En el año 2012 incursionó en Bogotá y su modo de delinquir consistía en utilizar fachadas de taxistas para el transporte de estupefacientes y armas de fuego desde la localidad de Usme hacia Suba”, añadió el general Cristancho.
Es de anotar que desde el 2025, SEMANA había advertido de la expansión criminal de esta red, cuyo origen es Medellín, Antioquia y que en Bogotá se le conocía como Los paisas.
“Arrendaban viviendas por cortos periodos, donde almacenaban las armas y estupefacientes. En estos lugares dosificaban la droga, y posteriormente, era distribuida en parqueaderos, discotecas y vía pública de los barrios en Suba”, indicó el general Cristancho.