Nación

Este es el estado de salud de los cinco policías que fueron secuestrados y liberados por el ELN

El director de la Policía, el general William Rincón, rechazó nuevamente dicha práctica criminal.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 8:36 p. m.
Policías liberados luego del secuestro del ELN en el Catatumbo.
Policías liberados luego del secuestro del ELN en el Catatumbo. Foto: Defensoría del Pueblo

En la últimas horas, la Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de cinco policías que habían sido secuestrados el pasado 6 de enero en el Catatumbo, en Norte de Santander.

El organismo humanitario indicó que: “hoy fueron liberados cinco policías que se encontraban secuestrados por el ELN desde el pasado 6 de enero”.

Así mismo, indicó la Defensoría que: “afortunadamente se encuentran en buen estado de salud. L policías habían sido privados de la libertad cuando se movilizaban en un bus de servicio público en la vía Cúcuta–Tibú, sector La Llana".

Sobre la gestión para su liberación, dijo la entidad que: “la Comisión humanitaria —integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas— había adelantado gestiones humanitarias para su pronta liberación".

Cartagena

Estas son las zonas de Cartagena que no tendrán agua el 20 de enero de 2026; varios barrios afectados

Bogotá

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

Bogotá

Atentado a bala deja una persona herida en el sur de Bogotá; esto se sabe

Nación

“Aprovechando su condición de mujer”, este es el preacuerdo de alias Gabriela con la Fiscalía por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Nación

Augusto Rodríguez, director de la UNP, a imputación de cargos por magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Bogotá

Estas son las nuevas opciones, diferentes a la tarjeta Tu Llave, para pagar los pasajes del TransMilenio

Nación

Ejército adelanta operaciones en Guaviare: 26 muertos en guerra entre disidencias

Nación

CR7, la marca de cocaína decomisada por la Policía de Colombia y el FBI

Nación

ONG advirtió presuntas falencias en los cálculos de cultivos ilícitos en el país

Nación

Así fue el operativo de la Policía donde frustró robo de camioneta por parte de hombres armados de Iván Mordisco

En medio de la gestión de la liberación de los integrantes de la fuerza pública, la Defensoría hizo un llamado. “Reiteramos el llamado a los grupos armados a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que permanecen privadas de la libertad”.

Por su parte, el director de la Policía, el general William Rincón, destacó el papel de comisión humanitaria en el caso de los policías secuestrados. “La liberación fue posible gracias a la labor humanitaria de la Comisión Humanitaria, integrada por la @DefensoriaCol, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas”, señaló el general Rincón.

El Catatumbo vive una de las peores crisis humanitarias por cuenta de la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc.
El Catatumbo vive una de las peores crisis humanitarias por cuenta de la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc. Foto: cortesía

Agregó el mando policial además que: “Rechazamos de manera categórica toda forma de secuestro y reiteramos el llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas que aún permanecen en cautiverio.

Es de anotar que desde hace un año la región del Catatumbo sufre una de las crisis de seguridad más fuerte de los últimos años con más de 100 mil desplazados y más de 130 homicidios por cuenta de la guerra que existe entre el ELN y las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Más de Nación

Cortes de luz y agua por instalación de cable ecológico y reposición de postes.

Estas son las zonas de Cartagena que no tendrán agua el 20 de enero de 2026; varios barrios afectados

Neill Felipe Cubides Ariza es profesor de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia.

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

Sospechoso recibió un disparo en la cabeza (imagen de referencia - pistola apuntando).

Atentado a bala deja una persona herida en el sur de Bogotá; esto se sabe

Policías liberados luego del secuestro del ELN en el Catatumbo.

Este es el estado de salud de los cinco policías que fueron secuestrados y liberados por el ELN

Alias Gabriela cuenta todo lo que sabe del atentado a Miguel Uribe Turbay: 10 impactantes frases de su despiadada declaración

“Aprovechando su condición de mujer”, este es el preacuerdo de alias Gabriela con la Fiscalía por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Augusto Rodríguez, Miguel Uribe Turbay.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, a imputación de cargos por magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Estas son las nuevas opciones, diferentes a la tarjeta Tu Llave, para pagar los pasajes del TransMilenio

El nuevo Mordisco

Ejército adelanta operaciones en Guaviare: 26 muertos en guerra entre disidencias

La ley que establece normas sobre las encuestas políticas generó críticas por parte de las empresas.

Avanza la demanda contra la ley de encuestas: Procuraduría pide que se mantenga la regulación

Tras denuncia de SEMANA, la SAE hace un llamado al “uso correcto de los bienes” en proceso de extinción de dominio

Noticias Destacadas