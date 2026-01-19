Este es el estado de salud de los cinco policías que fueron secuestrados y liberados por el ELN

En la últimas horas, la Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de cinco policías que habían sido secuestrados el pasado 6 de enero en el Catatumbo, en Norte de Santander.

El organismo humanitario indicó que: “hoy fueron liberados cinco policías que se encontraban secuestrados por el ELN desde el pasado 6 de enero”.

Así mismo, indicó la Defensoría que: “afortunadamente se encuentran en buen estado de salud. L policías habían sido privados de la libertad cuando se movilizaban en un bus de servicio público en la vía Cúcuta–Tibú, sector La Llana".

Sobre la gestión para su liberación, dijo la entidad que: “la Comisión humanitaria —integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas— había adelantado gestiones humanitarias para su pronta liberación".

En medio de la gestión de la liberación de los integrantes de la fuerza pública, la Defensoría hizo un llamado. “Reiteramos el llamado a los grupos armados a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que permanecen privadas de la libertad”.

Por su parte, el director de la Policía, el general William Rincón, destacó el papel de comisión humanitaria en el caso de los policías secuestrados. “La liberación fue posible gracias a la labor humanitaria de la Comisión Humanitaria, integrada por la @DefensoriaCol, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas”, señaló el general Rincón.

El Catatumbo vive una de las peores crisis humanitarias por cuenta de la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc. Foto: cortesía

Agregó el mando policial además que: “Rechazamos de manera categórica toda forma de secuestro y reiteramos el llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas que aún permanecen en cautiverio.

Es de anotar que desde hace un año la región del Catatumbo sufre una de las crisis de seguridad más fuerte de los últimos años con más de 100 mil desplazados y más de 130 homicidios por cuenta de la guerra que existe entre el ELN y las disidencias de las Farc de alias Calarcá.