Exclusivo: el Ejército gastó más de 1.200 millones pesos en pocillos, gorras, camisetas y material de miscelánea, y que eran parte del dinero para atender la crisis en el Catatumbo

El 24 de enero de 2025, el presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0062, mediante el cual declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y en los municipios del área metropolitana de Cúcuta, Río de Oro y González, en el departamento del Cesar, tras desatarse la más grave crisis humanitaria que ha vivido el país en las últimas décadas por la guerra a sangre y fuego entre el ELN y las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.

Los enfrentamientos en la región del Catatumbo han dejado, según cifras oficiales, más de 100.000 desplazados, más de 130 asesinatos y más de 160 capturados.

La situación de emergencia, que se mantiene en la actualidad con más de 800 nuevos desplazados y 1.500 confinados al cierre de 2025, obligó en su momento al Gobierno Petro a tomar medidas excepcionales como la conmoción interior, con la que se recaudó cerca de un billón de pesos tras la imposición de nuevos impuestos.

El Gobierno optó por conseguir el dinero hasta “debajo de las piedras” e impuso gravar con el 19 por ciento del IVA a los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet en el territorio nacional o desde el exterior. También se creó un impuesto especial para el Catatumbo que gravaba con 1 por ciento la extracción de hidrocarburos y carbón, al momento de su primera venta o de su exportación. Y aumentó al 1 por ciento el impuesto de timbre nacional para aquellos instrumentos públicos y documentos privados (escrituras, títulos valores, avales o garantías, etc.) que se otorgaran o aceptaran en el país o en el exterior.

Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Un año después de la expedición del decreto 0062, SEMANA conoció que cerca de medio billón de pesos fue dirigido al Ejército Nacional para estabilizar la zona, con el reforzamiento de tropa y equipos militares para combatir a los hombres de Calarcá y del ELN. A pesar de montarse en la paz total del Gobierno, los grupos criminales siguen causando muerte, dolor y derramamiento de sangre en varias regiones del país.

Los documentos en poder de SEMANA muestran que el Ejército contó con un presupuesto de 443.444 millones de pesos para adquirir dotación para las tropas que fueron ingresadas a la región.

Sin embargo, parte de esos recursos se invirtieron en cosas que resultan inexplicables. SEMANA encontró que el Ejército gastó más de 1.200 millones de pesos en pocillos para café (mugs), camisetas, gorras, papel bond ecológico, plotter de impresión, impresoras de diseño, papel estampado, cartuchos de tinta, máquinas duplicadoras full color, portátiles para diseño gráfico, licencias de funcionamiento de software, guillotinas de papel, equipos audiovisuales, entre otros, que más parece la dotación de una miscelánea a gran escala.

Al discriminar algunos de estos valores, fuentes del Ejército le confirmaron a SEMANA que con los dineros de los impuestos excepcionales de la emergencia del Catatumbo en Norte de Santander, se compraron 1.000 gorras por un valor de 15,5 millones de pesos; 1.000 camisetas por 17 millones; y 1.000 mugs que costaron 10,5 millones de pesos.

El resto de los recursos, es decir, 1.217 millones de pesos que quedaron de este rubro, fue destinado a la adquisición de los otros materiales de papelería y apoyo logístico. Por ejemplo, se compraron cuatro máquinas duplicadoras full color por un valor de 435,2 millones de pesos.

Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Se compraron cuatro computadores portátiles para diseño gráfico por 24,9 millones de pesos. También adquirieron rollos de papel máster por un monto de 243,7 billones.

SEMANA consultó con el Ejército sobre cuál es la relación que podía tener la adquisición de estos elementos para combatir a los grupos criminales en el Catatumbo y atender a los desplazados que ha dejado la guerra. Indicaron que obedecía a la operación sostenida que se definió para recuperar la estabilidad en el territorio.

Además, señalaron que lo que se pretende con la compra de los pocillos, camisetas y gorras es generar un acercamiento y confianza con la comunidad del Catatumbo. “Se busca llevar un mensaje de decirles tranquilos que su Ejército está acá”, indicaron desde la institución.

Asimismo, señalaron que en la campaña que está haciendo la Unidad de Acción Integral de la institución militar se encuentran mensajes para que los ciudadanos no caigan en reclutamiento forzado o en los engaños de los grupos al margen de la ley y que puedan conocer cuáles son las líneas de atención al ser víctimas de las organizaciones ilegales, entre otros objetivos.

“Es por esto que se potencializa la capacidad integral del Ejército para poder llegar a las comunidades”, insistieron desde la institución militar.

Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Material de guerra

SEMANA conoció también la millonaria inversión que se hizo en equipos de drones y antidrones para el Catatumbo, con los dineros de la emergencia económica. Con el casi medio billón de pesos que se le entregó al Ejército, se compraron cerca de 1.000 drones, que costaron 24.000 millones de pesos, y ocho antidrones por un valor de 54.000 millones.

Para entender la destinación de los recursos, se puede indicar que de los 443.444 millones de pesos que adjudicó el Ejército, el mayor porcentaje de destinación fue para protección, lo que se interpreta como dotación para las tropas, y tiene que ver con la compra de armamento, municiones, kit de blindaje y drones, entre otros. Allí se ejecutaron 140.000 millones de pesos.

En sostenimiento –que incluye el blindaje de un helicóptero Black Hawk, repuestos para estas aeronaves y materias primas para el Batallón de Intendencia destinadas a la confección de uniformes, entre otros–, la inversión ascendió a 136.000 millones de pesos.

Y pese a que el presidente Gustavo Petro había cancelado la cooperación militar con Israel, por el conflicto con Palestina, SEMANA conoció que el Ejército comprará con los dineros de la conmoción interior del Catatumbo 2.542 fusiles ACE 5.56, por un valor de 24.000 millones de pesos.

Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Además, se hizo el requerimiento para adquirir 8,6 millones de municiones calibre 5.56, por un rubro superior a los 25.000 millones de pesos. Otro de los ítems que tiene una destinación importante es el de movimiento y maniobra, en el que invirtieron 77.000 millones de pesos.

Igualmente, al campo de mando y control destinaron 60.000 millones de pesos. Para atender la emergencia en el Catatumbo, el Ejército compró camionetas cinco puertas, tractocamiones y 10 camiones de estacas por un valor superior a los 2.500 millones de pesos, cuatro ambulancias medicalizadas por más de 1.000 millones y una casa prefabricada para la atención a los desmovilizados, que tuvo un costo de 60 millones de pesos.

Para combatir con inteligencia a los grupos criminales en la convulsionada zona, el Ejército destinó 11.000 millones de pesos en gastos reservados, donde un alto porcentaje del dinero se fue al pago de recompensas. Además, se hizo una millonaria inversión en la adquisición de radios de comunicación para el pelotón, por un valor superior a los 24.000 millones.

Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Otro de los rubros importantes fue para el alquiler de helicópteros MI-17. Como ha publicado SEMANA, la flota de estas aeronaves del Ejército está en crisis. La institución castrense tuvo que alquilar con empresas privadas 475 horas de vuelo, por un valor superior a los 20.000 millones de pesos.

Sobre la compra de pocillos y otros polémicos elementos, el Ejército respondió que “su uso responde a criterios operacionales y doctrinales, y hace parte de las acciones de estabilidad que buscan prevenir la influencia de actores ilegales y reforzar la presencia integral del Estado en el territorio. Es importante precisar que, al cumplirse un año de ejecución del Plan Operacional Catatumbo, la contratación asociada a estas actividades se ha ejecutado en un ciento por ciento, de manera correcta y conforme a la normatividad vigente”.