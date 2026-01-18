Nación

Ejército gastó $20 mil millones alquilando helicópteros para el Catatumbo, tras crisis con los MI-17

Los dineros salieron de la conmoción interior, donde el gobierno impuso impuestos excepcionales a los colombianos para atender la emergencia humanitaria que se mantiene en Norte de Santander.

Redacción Semana
18 de enero de 2026, 4:13 p. m.
Ejército gastó $20 mil millones alquilando helicópteros para el Catatumbo, tras crisis con los MI-17. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Al cumplirse un año de la crisis humanitaria en el Catatumbo en Norte de Santander, por cuenta de la guerra que hay entre disidencias de las Farc de alias Calarcá y el ELN, la situación no mejora pese a la intervención militar que anunció el presidente Gustavo Petro, en donde se ha invertido cerca de un billón de pesos, de los cuales casi la mitad está a cargo del Ejército.

Documento que comprueba el alquiler privado de helicópteros MI-17 por parte del Ejército.
Documento que comprueba el alquiler privado de helicópteros MI-17 por parte del Ejército. Foto: Suministrada a Semana.

SEMANA conoció que un rubro importante de los dineros recaudados se fue en el alquiler de helicópteros particulares al no contar con la flota MI-17, que se encuentra; una parte de ella varada en el fuerte militar de Tolemaida.

En los documentos en poder de SEMANA, se observa que el Ejército contrató helicópteros privados MI-17 por un valor de 20.000 millones de pesos que correspondían a 475 horas de vuelo.

Los recursos salieron de los 433 mil millones de pesos que le entregó el gobierno al Ejército para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo, la cual no ha parado pese a la millonaria inversión.

Ejército gastó $20 mil millones alquilando helicópteros para el Catatumbo, tras crisis con los MI-17.

