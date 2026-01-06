Caquetá

Terror en Caquetá: dos policías fueron asesinados en medio de ataque armado por parte de las disidencias de las Farc

Otros dos uniformados resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados hasta un centro médico, en donde reciben atención.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 11:18 a. m.
Policías asesinados durante ataque en Caquetá por parte de las disidencias de las Farc.
Policías asesinados durante ataque en Caquetá por parte de las disidencias de las Farc.

La violencia en Colombia no para y en las últimas horas cobró la vida de dos uniformados de la Policía en el departamento del Caquetá. Además, otros dos agentes resultaron heridos y se encuentran en centros médicos.

Las víctimas fueron identificadas como el subintendente Luis Alfonso Flórez Flórez y el patrullero Rusbel Alfredo Lesmes Moreno.

Las disidencias de las Farc, en muchos casos, tienen hombres en las grandes ciudades y Cali es una de ellas. La Policía dice conocer el número de integrantes aproximados de las células urbanas, pero no lo publican para no entorpecer las investigaciones en contra de sus integrantes.
Detrás del ataque estarían las disidencias de las Farc de alias Calarcá. Foto: El País

El hecho ocurrió en el municipio de Cartagena del Chaira durante la noche de este lunes, 5 de enero. Según las primeras informaciones, los uniformados se trasladaban en una patrulla y realizaban labores de control en zona rural de esta población.

Al parecer, integrantes de las disidencias de las Farc los interceptaron y los atacaron con ráfagas de fusil, impactando a los cuatro policías y dejando sin vida a dos de ellos. Tras el hecho, los delincuentes huyeron del sitio.

Por su parte, los dos agentes heridos fueron trasladados rápidamente hasta un centro médico en Florencia, Caquetá, debido a las lesiones que presentaron. La institución confirmó que ya se encuentran estables y continúa su monitoreo constante.

Todo apunta a que detrás del atentado se encuentra el frente Rodrigo Cadete, que está bajo el mando de alias Calarcá, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc.

Comandante operativo de la Policía de Barranquilla terminó baleado: hay dos hipótesis

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, se pronunció a través de su cuenta de X y rechazó el asesinato de estos dos agentes. “Fueron atacados vilmente con ráfagas de fusil y a traición, en un acto demencial y en el que dos policías más resultaron heridos”, dijo.

“Este hecho enluta profundamente a la Policía Nacional y al país entero. Mi solidaridad y acompañamiento a sus respetadas familias”, señaló.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer en su totalidad lo ocurrido en este ataque y dar con el paradero de los responsables. Por ahora, se desconocen los motivos exactos de este doble homicidio.

