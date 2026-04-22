El extraño caso del NN, integrante de las disidencias de las Farc, capturado por el asesinato de dos policías en Cundinamarca

El pasado 26 de marzo, en la vía que comunica a Bogotá con Girardot, fueron asesinados dos policías de la Dirección de Tránsito que adelantaban puestos de control. Minutos después fueron capturados los presuntos responsables del crimen, al parecer integrantes de las disidencias de las Farc.

Cámara registró momento en que fueron asesinados dos policías mientras inspeccionaban un carro: lo hallado sería la causa del crimen

Entre los detenidos había un menor de edad y un NN, un hombre que resultó ser un fantasma para el sistema de la Policía, la Fiscalía y la Registraduría. No aparecía en ningún registro a pesar de tener 24 años.

Lo que advierten los investigadores es que se trataría de una persona que, de niño, fue reclutada por las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá y, durante su permanencia en ese grupo ilegal, no pudo acceder a una identidad, ni siquiera a un nombre; se quedó simplemente con un alias.

El hombre, de acuerdo con los investigadores, fue reclutado y continuó en la criminalidad que lo condenó desde niño y que, en la adultez, no le dio mayores alternativas que mantenerse en ese grupo ilegal.

La Fiscalía tuvo que judicializarlo con la individualización que se obtuvo el día de los hechos y tras su captura, para evitar que quedara en libertad. Se trató de un caso particular, por cuanto no hay registro de un evento similar: el de un colombiano sin ninguna clase de identidad en un proceso penal.

Lo curioso es que, solo después de su captura y judicialización, el hombre, reclutado de niño, podrá acceder a un nombre y número de cédula. Tras el proceso penal, se adelantaron los trámites ante la Registraduría para otorgarle una identidad, de modo que sea reconocido como ciudadano luego de 24 años de existencia.

El problema para este nuevo ciudadano es que su nombre nace con un antecedente, y no cualquiera, sino el homicidio de dos policías, una mujer y su compañero de patrulla, atacados a sangre fría por los tres detenidos.

Dos policías asesinados en la vía a Girardot. Foto: Suministrado a SEMANA.

El asesinato de los uniformados generó repudio nacional y alertó sobre la tragedia del reclutamiento forzado de menores por cuenta de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, el supuesto negociador de paz con el gobierno nacional.