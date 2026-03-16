Cámara registró momento en que fueron asesinados dos policías mientras inspeccionaban un carro: lo hallado sería la causa del crimen

Luto en la Policía Nacional tras el asesinato de dos uniformados en instantes en que inspeccionaban un carro en un puesto de control ubicado a pocos metros del peaje San Lorenzo, en la vía Girardot-Guataquí, en Cundinamarca.

Se trata de la subintendente Diana Carolina García Rubio y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, quienes fueron asesinados por los ocupantes de un carro que minutos antes los uniformados habían hecho detener a un costado de la vía.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, dijo a través de su cuenta en X que, al parecer, los uniformados habrían sido asesinados luego de que hallaran en el carro oro que estaría siendo transportado de manera ilegal.

Duro golpe a presuntos delincuentes que lavaban dinero a través de supuesta empresa dedicada a la minería: así cayeron

“Según información preliminar, los uniformados realizaban un operativo de registro y control cuando ordenaron detener una camioneta para una verificación de rutina. Durante el procedimiento, al adelantar la inspección del vehículo, los policías habrían encontrado oro, presuntamente transportado de manera ilegal. En medio de esta situación se produjo una agresión contra la subintendente García, quien quedó gravemente herida y falleció en un centro asistencial minutos después de su ingreso. El patrullero Daza murió en el lugar de los hechos”, informó el gobernador a través de su cuenta en X.

De acuerdo con el gobernador Rey, una vez los delincuentes acabaron con la vida de los dos policías adscritos a la unidad de Tránsito y Transporte, este lunes 16 de marzo, la policía desplegó un plan candado que permitió la captura de tres personas.

“Al conocer la situación, la @PoliciaCmarca desplegó un operativo que permitió la captura de tres personas, presuntamente responsables de estos actos, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes. El caso continúa en investigación. Extendemos nuestra solidaridad con las familias de la subintendente García y del patrullero Daza, así como con toda la Policía Nacional. Su entrega al servicio del país merece respeto y gratitud. Confiamos en que las autoridades esclarecerán estos hechos y que los responsables responderán ante la justicia. Su muerte no quedará impune”, concluyó diciendo Rey en su cuenta en X.

Quien también se pronunció al respecto fue el general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional, quien indicó por medio de X que los dos uniformados fueron asesinados mientras “cumplían con honor su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos en el sector del peaje San Lorenzo”.

Policía propinó golpe al Clan del Golfo: capturaron al responsable de masacre y minería ilegal en el occidente de Antioquia

Así mismo, el director de la Policía Nacional envió un mensaje de condolencia a los familiares de los dos policías.

“Dos vidas entregadas al servicio de la patria, dos familias que hoy lloran una pérdida irreparable y una institución que siente en lo más profundo la partida de quienes vistieron el uniforme con valentía, compromiso y amor por Colombia. A sus familias envío un abrazo solidario y todo nuestro acompañamiento en este momento de inmenso dolor”, destacó el general de la Policía.

Por último, el general Rincón dijo que, además de las tres personas capturadas, una más fue aprehendida.

“La reacción inmediata de nuestras unidades permitió la captura de tres personas y la aprehensión de otra más, presuntos responsables de este cobarde hecho, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, señaló el director de la Policía.