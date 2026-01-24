Medellín empieza a vivir un fin de semana histórico con la llegada de Bad Bunny, uno de los cantantes más influyentes del reguetón a nivel global, quien regresa a Colombia tras varios años de no venir al país.

El artista ofrecerá tres conciertos consecutivos en la capital antioqueña, shows que reunirán a miles de seguidores que se desplazaron desde diferentes regiones del país e incluso desde el extranjero para verlo.

Los conciertos hacen parte de su gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, que comenzó el viernes 23 de enero y se extenderá hasta el domingo 25.

La expectativa es elevada, impulsada por el recuerdo de sus anteriores shows en el país y por la promesa de un espectáculo cargado de novedades y un espectáculo inigualable.

Foto: Getty Images

Sobre el escenario, el puertorriqueño interpretará canciones de su más reciente y exitoso álbum, además de sorprender a sus fanáticos con posibles invitados especiales, un elemento que suele marcar sus conciertos y causar gran expectativa entre el público.

Según lo informado por los organizadores, las puertas del Estadio Atanasio Girardot se abrirán a partir de las 3:00 de la tarde durante las tres jornadas.

El inicio del espectáculo principal está previsto para las 9:00 de la noche, con una duración estimada de entre dos horas y media y tres horas.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se pronunció recientemente y habló de la medida que tomó con motivo del concierto del puertorriqueño para que se genere más empleo en diferentes zonas de la ciudad, sobre todo en temas gastronómicos, de bares y discotecas.

“Aprovechando el flujo de personas que vienen, nosotros también nos hemos puesto de acuerdo con el sector gastronómico, con el sector de las discotecas, de los bares, y acabo de firmar un decreto de extensión de horarios de acuerdo a diferentes zonas, para que por supuesto generen más empleo”, dijo inicialmente el alcalde.

En sus mismas palabras, explicó cómo se aplicaría tal medida anunciada: “Hay partes donde por ejemplo es permitido hasta las 2:00 a. m., entonces tiene extensión hasta las 3:00 a. m.. Hay unos que tenían extensión hasta las 3:00 a. m., van hasta las 4:00 a. m., otros hasta las 4:00 a. m., van hasta las 5:00 a. m.,.”, afirmó.

Por último, el mandatario de esta importante ciudad colombiana, envió un mensaje a los empleadores de este tipo de negocios para que se les reconozca a los trabajadores no solo lo que corresponde por ley, sino las horas demás que podrían laborar debido a su medida.

“Entonces, es dependiendo el sector, es dependiendo las zonas. Les va a ir bien económicamente, pero venga, que le vaya muy bien también a sus empleados, páguele no solo lo que tiene que pagar por ley a los meseros o a la gente, págueles más y que sea un gana - gana para todos”, concluyó Fico Gutiérrez.