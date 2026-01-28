No pasó desapercibido para la opinión pública el discurso de casi tres horas que emitió el presidente Gustavo Petro el 27 de enero en Bogotá. Lanzó varias teorías que generan controversia en las redes sociales.

Una de ellas tiene que ver con la existencia de supuestos caminos subterráneos que irían vía Villavicencio, la capital del departamento del Meta, cuya historia ordenó establecer a través del Ministerio de Transporte.

El jefe de Estado llegó a este punto cuando criticó el diseño de las rutas de TransMilenio. En particular, cuestionó el paso del sistema masivo de transporte por la Avenida Jiménez, porque habría destruido túneles.

“Yo entraba ahí, debajo de la Jiménez, y había esmeraldas y cosas, y ahí se enseñaba arte y muchas personas del arte estudiaron ahí, en la escuela distrital de bellas artes”, reseñó el presidente Gustavo Petro.

Él continuó echando pullas: “Cuando (Enrique) Peñalosa cruzó el primer TransMilenio por la Avenida Jiménez, el piso no resiste, y tuvieron que irse de ahí los túneles. Están desiertos”, explicó el mandatario.

Retomando esa idea, y hablándole directamente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, puso sobre la mesa versiones que darían cuenta de la existencia de caminos subterráneos que pasarían por varios puntos de la ciudad.

Presidente Gustavo Petro. Foto: COLPRENSA

“Esos subterráneos llegan hasta Usme, iban vía a Villavicencio”, manifestó Petro. A renglón seguido, dio una orden a la ministra de Transporte para iniciar la expedición: “María Fernanda, guárdese eso, recupere esa historia”.

A raíz de eso, mostró una de sus preocupaciones por la carretera que conduce de Bogotá hacia Villavicencio, criticó fuertemente a anteriores administraciones y al empresario Luis Carlos Sarmiento.

“Un dolor de cabeza mío ha sido cómo llegar a Villavicencio por tren, y los técnicos allá me dijeron que había que llegar hasta Neiva y devolverse por el otro lado. Es el arreglo de la carretera esa que maldita la hora aprobaron”, dijo Petro.

Las expresiones del mandatario han sido criticadas desde varios sectores de la política. Él no solo habló de infraestructura, también de su intimidad en la cama, el robo de celulares, Venezuela y Donald Trump, entre varios temas.