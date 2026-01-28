Política

¿Subterráneos en la vía a Villavicencio? La nueva teoría de Gustavo Petro

El jefe de Estado ordenó al Ministerio de Transporte recuperar la historia de supuestos caminos subterráneos.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 12:48 p. m.
Presidente Gustavo Petro volvió a teorizar.
Presidente Gustavo Petro volvió a teorizar. Foto: Presidencia.

No pasó desapercibido para la opinión pública el discurso de casi tres horas que emitió el presidente Gustavo Petro el 27 de enero en Bogotá. Lanzó varias teorías que generan controversia en las redes sociales.

Una de ellas tiene que ver con la existencia de supuestos caminos subterráneos que irían vía Villavicencio, la capital del departamento del Meta, cuya historia ordenó establecer a través del Ministerio de Transporte.

El jefe de Estado llegó a este punto cuando criticó el diseño de las rutas de TransMilenio. En particular, cuestionó el paso del sistema masivo de transporte por la Avenida Jiménez, porque habría destruido túneles.

Gustavo Petro justifica masiva firma de contratos en el Gobierno

“Yo entraba ahí, debajo de la Jiménez, y había esmeraldas y cosas, y ahí se enseñaba arte y muchas personas del arte estudiaron ahí, en la escuela distrital de bellas artes”, reseñó el presidente Gustavo Petro.

Política

“Diana nunca ha sido el plan B, siempre el plan A”: Daniel Quintero habla de posible candidatura presidencial de su esposa

Política

Hernán Cadavid le pidió al CNE revocar la inscripción a la consulta del Frente Amplio de Iván Cepeda

Política

Habla Lester Toledo, el asesor que generó ‘terremoto’ en el Centro Democrático: “María Fernanda Cabal, la política más repudiada de Colombia”

Política

Nueva disputa entre el gobierno Petro y Enrique Vargas Lleras: “Concéntrese en gobernar”

Política

Álvaro Uribe fue advertido sobre un plan para encarcelarlo: “Lo quieren meter preso por órdenes de Petro y Cepeda”

Política

Gustavo Petro justifica masiva firma de contratos en el Gobierno

Política

Las horas de infarto en la campaña de Iván Cepeda: en menos de una semana, el CNE definirá si está o no inhabilitado; este miércoles será definitivo

Mundo

Tarek William Saab fue preguntado sobre pedido de Gustavo Petro para juzgar a Nicolás Maduro en Venezuela: esto dijo

Confidenciales

Abelardo de la Espriella se pronuncia sobre supuesto plan de Petro y Cepeda para meter a Uribe en la cárcel: “Usted no está solo”

Confidenciales

“Gustavo Petro está haciendo hasta lo imposible para no asistir a su reunión con Donald Trump”: Andrés Pastrana

Él continuó echando pullas: “Cuando (Enrique) Peñalosa cruzó el primer TransMilenio por la Avenida Jiménez, el piso no resiste, y tuvieron que irse de ahí los túneles. Están desiertos”, explicó el mandatario.

Retomando esa idea, y hablándole directamente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, puso sobre la mesa versiones que darían cuenta de la existencia de caminos subterráneos que pasarían por varios puntos de la ciudad.

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán
Presidente Gustavo Petro. Foto: COLPRENSA

Esos subterráneos llegan hasta Usme, iban vía a Villavicencio”, manifestó Petro. A renglón seguido, dio una orden a la ministra de Transporte para iniciar la expedición: “María Fernanda, guárdese eso, recupere esa historia”.

A raíz de eso, mostró una de sus preocupaciones por la carretera que conduce de Bogotá hacia Villavicencio, criticó fuertemente a anteriores administraciones y al empresario Luis Carlos Sarmiento.

“Un dolor de cabeza mío ha sido cómo llegar a Villavicencio por tren, y los técnicos allá me dijeron que había que llegar hasta Neiva y devolverse por el otro lado. Es el arreglo de la carretera esa que maldita la hora aprobaron”, dijo Petro.

Gustavo Petro, sorpresivamente, habló de su intimidad en medio de un discurso público: “Hago cosas muy buenas en la cama; inolvidable”

Las expresiones del mandatario han sido criticadas desde varios sectores de la política. Él no solo habló de infraestructura, también de su intimidad en la cama, el robo de celulares, Venezuela y Donald Trump, entre varios temas.

Noticias Destacadas