Carlos Carrillo, director de la UNGRD, ampliará denuncia ante la Procuraduría por corrupción en Fondo de Adaptación

Para este jueves 7 de mayo fue citado el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el objetivo de que amplíe ante la Procuraduría General su denuncia por presuntos actos de corrupción al interior del Fondo Adaptación.

Carrillo deberá presentarse a las 8:50 de la mañana en la sede de la Procuraduría, en el centro de Bogotá, para anexar evidencias que sustenten la denuncia que radicó hace un par de semanas.

El funcionario aseguró que tenía información del cobro de una comisión del diez por ciento para garantizar en el Fondo la entrega de contratos.

Procuraduría abrió indagación para esclarecer denuncias de presunta corrupción en el Fondo Adaptación, ventiladas por Carlos Carrillo

Esta situación se habría presentado en el contrato que tenía como objetivo “recuperar la dinámica hídrica del río Cauca en La Mojana", y el cual fue celebrado entre el Fondo de Adaptación y el consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025.

Presuntamente, funcionarios del Fondo Adaptación habrían realizado exigencias de carácter económico al señor Freddy Alejandro Covilla, en su calidad de representante legal del contratista, por un valor del 10 por ciento del total de dicho negocio, equivalente a 13.597 millones de pesos.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Foto: Bernardo Peña/ El País Foto: Bernardo Peña/ El País

Las afirmaciones de Carrillo se presentaron después de que en una entrevista exclusiva con SEMANA, la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, señalara a Carlos Carrillo de estar detrás de un plan de desestabilización del Gobierno.

“Tenía o tiene (en referencia a Carlos Carrillo) un espía al interior de la entidad, un funcionario que yo tenía en el Dapre y me lo llevé al Fondo Adaptación. Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder traficar, presuntamente, con la información”, indicó Rodríguez.

Fiscalía citó a Angie Rodríguez para ampliar denuncias sobre irregularidades en el Gobierno Petro, reveladas en entrevista con SEMANA

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia aseguró que tiene en su poder unos chats comprometedores. “Un día, cuando estaba en una sesión de Gestión del Riesgo con el señor presidente, me llegó un mensaje de un número desconocido donde me informaron: ‘Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla’. Me enviaron un video que se podía ver una sola vez, pero cogí mi teléfono y grabé y lo que encuentro es, realmente, escalofriante”.

Por esto, manifestó que temía por su vida e integridad personal, puesto que personas como Carrillo tenían información reservada.

Por lo dicho en la mencionada entrevista, Carillo denunció por injuria a Rodríguez. Sin embargo, la diligencia de conciliación fijada para el pasado 27 de abril no prosperó por la no asistencia de Carlos Carrillo.