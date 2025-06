La sospecha de la ANT es que podría tratarse de un baldío, pues no habría ningún documento que pruebe que la nación se desprendió de él. “Revisando los antecedentes registrales –la historia de tradición– este no acredita propiedad privada”, le dijo la entidad a SEMANA.

El terreno está a nombre de la sociedad Inveragro, cuya representación legal está a cargo de allegados del senador y en la que él tiene una participación del 26 por ciento, según el expediente de la Agencia Nacional de Tierras. Merheg Marún no le respondió a SEMANA.

La entidad también está detrás de las propiedades del senador conservador Marcos Daniel Pineda García, en el municipio de Cereté, en Córdoba. Allí se le relaciona con un predio conocido como Pásate Largo, y los funcionarios cuestionan el origen de 25 hectáreas, pues no se tendría el soporte para justificar el origen privado.

“Estos señalamientos llegan justo después de haber votado ‘no’ a la consulta. Todos los inmuebles que he adquirido se han enmarcado dentro de los procesos y procedimientos que contempla la ley, y así han sido sometidos al escrutinio de las autoridades notariales y de registro”, dijo.

Cuenca Chaux dice que él no es el propietario de los predios que son materia de cuestionamiento en este proceso, y que nunca lo fue. En documentos conocidos por SEMANA y fechados desde noviembre de 2023, el político de Cambio Radical le ha insistido a la ANT que lo desvincule de este expediente. “No es mi interés ni he generado o manifestado solicitud ante alguna entidad respecto a titulación de baldíos, por lo cual no entiendo la razón por la que aparezco como parte interesada”, aseguró.