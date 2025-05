Así funcionaba una red acusada de robar predios baldíos en el Atlántico: hay políticos, funcionarios y jueces involucrados

En el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, Atlántico, no todo el poder se disputa en las urnas con la democracia. Hay un botín más valioso: los lotes baldíos y de cesión. Esos donde deberían estar construidos parques, megacolegios, viviendas para los más necesitados; sin embargo, hay un negocio más lucrativo en el que están inmersos clanes políticos, notarios y hasta bandas criminales.

Una fuente de la alta política en el municipio de Soledad, y muy cercana a los clanes implicados, rompió el silencio en SEMANA y contó en detalle el engranaje de una maquinaria que, en silencio y con complicidad institucional, ha convertido el suelo soledeño en un mapa de despojos. Cuenta que todo empieza con la selección del terreno, pues no todas las tierras les sirven: deben ser baldíos o de cesión, estos últimos entregados por constructoras al municipio como compensación urbanística .

“Hasta ahora la Fiscalía y la Policía solo han hablado de los lotes de cesión, pero también se roban los del municipio . Y no hay forma de robarse un lote de cesión sin que la institucionalidad esté involucrada”, afirma la fuente, con conocimiento de causa. Aquí no hay casualidades. Apenas la constructora entrega el lote, comienza el proceso de apropiación: escrituras falsas, registros anticipados y silencios cómplices desde las instituciones que deberían defender estos derechos.

“ Te entregan el pedazo, pero con una condición: tienes que poner 40 votos por cada lote . Y no vale con una elección: debes votar tres veces, dos alcaldías y un Congreso”, asegura. Cuando el terreno a invadir ya tiene dueño legítimo, la jugada es más sucia. Se falsifican escrituras con fecha anterior. El nuevo “poseedor” aparece con documentos falsos, y cuando el legítimo reclama, se estrella con funcionarios públicos que ya están del otro lado.

“No te dan amparo. Te dicen que el otro tiene más antigüedad. Aunque tú tengas los papeles reales, ya están cuadrados”, denuncia la fuente. Y si el dueño no se rinde, entra el brazo armado del sistema. “Te dicen (las bandas criminales): no jodas más. Te vamos a dar una parte si colaboras, pero si insistes, te mandan a la banda. Te amenazan y ahí decides: o te callas o te matan. Porque ya no tienes respaldo del Estado. Nadie te protege”.