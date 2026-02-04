Economía

¿A cuánto equivale en pesos colombianos la fortuna de Jeffrey Epstein?

Su testamento fue divulgado por las autoridades.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

4 de febrero de 2026, 11:04 p. m.
Poco a poco se han ido revelando la lista de propiedades de Jeffrey Epstein
Poco a poco se han ido revelando la lista de propiedades de Jeffrey Epstein Foto: Getty Images

El multimillonario empresario Jeffrey Epstein ha estado en el ojo del huracán por diversas polémicas que lo vinculan con posibles delitos. Tras su muerte, las autoridades de Estados Unidos y las personas que se consideran con derecho a su fortuna han realizado cálculos sobre el dinero y las propiedades con las que contaba al momento de fallecer.

En los documentos publicados por las autoridades estadounidenses se señala un testamento en el cual se indica que Epstein contaba con 288 millones de dólares, los cuales tendrían que ser repartidos entre sus herederos.

Epstein Files: el Gobierno de EE. UU. retira miles de documentos; crece polémica por imágenes generadas con IA y la respuesta de Bill Gates

Pasando a pesos colombianos, la fortuna es de un billón cuarenta y nueve mil novecientos ochenta pesos. La cifra sería el monto ganado por miles de ciudadanos colombianos en toda su historia laboral.

¿En qué va la investigación sobre Jeffrey Epstein?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó a publicar el viernes más de tres millones de páginas de archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, junto con fotos y videos, anunció el vicefiscal general Todd Blanche.

Empresas

La Andi expresó su preocupación por el alcance de solicitudes de información por parte de la SIC

Empresas

Ecopetrol tendrá su asamblea. Este es el escenario para la decisión que tomarán con la junta directiva

Empresas

El presidente Gustavo Petro destaca la reducción de precios de Nutresa en su producto Chocolatina Jet

Empresas

Empresarios, nerviosos con información que les está pidiendo SuperIndustria. “¿Para qué será?”, se preguntan

Empresas

Estas marcas de zapatos, que muchos creen colombianas, son de una multinacional suiza que hoy es la tercera del mercado nacional

Empresas

Comercio con EE. UU.: estos son los 10 datos económicos por los que Colombia requiere que la reunión Petro-Trump salga bien

Empresas

Un fruver es sancionado por la SIC tras hallar irregularidades comerciales

Tecnología

Astronómica cifra que se generaría de la unión de SpaceX con xAI de Elon Musk

Cápsulas

CAF y la Fundación Rockefeller unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina

Empresas

Cómo pueden las empresas reducir su dependencia hídrica en Bogotá

Blanche dijo que la Casa Blanca no jugó ningún rol en la revisión del extenso registro gubernamental relacionado con Epstein, el financiero estadounidense que murió en una cárcel de Nueva York en 2019, cuando esperaba un juicio por tráfico sexual de menores.

La millonaria herencia que dejó Jeffrey Epstein
La millonaria herencia que dejó Jeffrey Epstein Foto: Getty Images / IStock / Montaje: Semana

“No le dijeron a este departamento cómo hacer nuestra revisión, qué buscar, qué censurar y qué no censurar”, dijo Blanche en una conferencia de prensa.

Algunos de los documentos contienen “afirmaciones sensacionalistas y falsas” sobre el presidente Donald Trump, presentadas al FBI (policía federal) desde antes de las elecciones presidenciales de 2020, agregó.

Blanche señaló más temprano que todas las imágenes de mujeres fueron censuradas, salvo las de Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein.

Publicaciones anteriores han arrojado luz sobre los vínculos de Epstein con destacados ejecutivos, celebridades, académicos y políticos, incluidos el presidente Trump y el expresidente Bill Clinton.

EE. UU. inicia un proceso contra Bill y Hillary Clinton luego de que se revelaron miles de documentos de Jeffrey Epstein

Blanche, quien antes fue abogado personal del propio Trump, descartó sugerencias de que material potencialmente vergonzoso sobre el presidente hubiera sido censurado de los más de tres millones de documentos, 180.000 imágenes y 2.000 videos publicados.

“No protegimos al presidente Trump”, afirmó. “No protegimos ni dejamos de proteger a nadie. No censuramos imágenes de ningún hombre, a menos que fuera imposible censurar a la mujer sin que también se censurara el hombre”, explicó el vicefiscal.

Jeffrey Epstein contaba con una fortuna millonaria.
Jeffrey Epstein contaba con una fortuna millonaria. Foto: getty images

Quizá los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a 10 “coconspiradores” de Epstein.

Solo una persona, la exnovia de Epstein, Maxwell, ha sido acusada en relación con sus delitos, y los nombres de los presuntos “coconspiradores” están tachados en los correos. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar menores para Epstein, cuya muerte fue declarada suicidio.

*Con información de AFP.

Más de Empresas

FACHADA ANDI

La Andi expresó su preocupación por el alcance de solicitudes de información por parte de la SIC

Poco a poco se han ido revelando la lista de las personas que estarían involucradas.

¿A cuánto equivale en pesos colombianos la fortuna de Jeffrey Epstein?

ECOPETROL

Ecopetrol tendrá su asamblea. Este es el escenario para la decisión que tomarán con la junta directiva

Gusatvo Petro Chocolatina Jet

El presidente Gustavo Petro destaca la reducción de precios de Nutresa en su producto Chocolatina Jet

Cumbre 70 años Amcham Colombia Cielo Rusinque ministra de Comercio industria y Turismo Bogotá 23 abril 2025

Empresarios, nerviosos con información que les está pidiendo SuperIndustria. “¿Para qué será?”, se preguntan

Shoe shop fashion in Hongdae street market in Korea.

Estas marcas de zapatos, que muchos creen colombianas, son de una multinacional suiza que hoy es la tercera del mercado nacional

El café ha liderado en el 2025 las exportaciones en la Sociedad Portuaria de Buenaventura.

Comercio con EE. UU.: estos son los 10 datos económicos por los que Colombia requiere que la reunión Petro-Trump salga bien

Esta es la decisión de la SIC frente al incremento del mínimo

Un fruver es sancionado por la SIC tras hallar irregularidades comerciales

El consejero digital de la Presidencia, Saúl Kattan, aseguró que este ataque es el más grande que se ha registrado en Colombia.

Saúl Kattan fue despedido de Interexa, filial de ISA en la que tiene la lupa el Gobierno Petro

Tigo Movistar

Tigo asumirá control total sobre Movistar: revelan fecha y anuncian qué pasará con los usuarios

Noticias Destacadas