¿A cuánto equivale en pesos colombianos la fortuna de Jeffrey Epstein?

El multimillonario empresario Jeffrey Epstein ha estado en el ojo del huracán por diversas polémicas que lo vinculan con posibles delitos. Tras su muerte, las autoridades de Estados Unidos y las personas que se consideran con derecho a su fortuna han realizado cálculos sobre el dinero y las propiedades con las que contaba al momento de fallecer.

En los documentos publicados por las autoridades estadounidenses se señala un testamento en el cual se indica que Epstein contaba con 288 millones de dólares, los cuales tendrían que ser repartidos entre sus herederos.

Pasando a pesos colombianos, la fortuna es de un billón cuarenta y nueve mil novecientos ochenta pesos. La cifra sería el monto ganado por miles de ciudadanos colombianos en toda su historia laboral.

¿En qué va la investigación sobre Jeffrey Epstein?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó a publicar el viernes más de tres millones de páginas de archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, junto con fotos y videos, anunció el vicefiscal general Todd Blanche.

Blanche dijo que la Casa Blanca no jugó ningún rol en la revisión del extenso registro gubernamental relacionado con Epstein, el financiero estadounidense que murió en una cárcel de Nueva York en 2019, cuando esperaba un juicio por tráfico sexual de menores.

La millonaria herencia que dejó Jeffrey Epstein Foto: Getty Images / IStock / Montaje: Semana

“No le dijeron a este departamento cómo hacer nuestra revisión, qué buscar, qué censurar y qué no censurar”, dijo Blanche en una conferencia de prensa.

Algunos de los documentos contienen “afirmaciones sensacionalistas y falsas” sobre el presidente Donald Trump, presentadas al FBI (policía federal) desde antes de las elecciones presidenciales de 2020, agregó.

Blanche señaló más temprano que todas las imágenes de mujeres fueron censuradas, salvo las de Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein.

Publicaciones anteriores han arrojado luz sobre los vínculos de Epstein con destacados ejecutivos, celebridades, académicos y políticos, incluidos el presidente Trump y el expresidente Bill Clinton.

Blanche, quien antes fue abogado personal del propio Trump, descartó sugerencias de que material potencialmente vergonzoso sobre el presidente hubiera sido censurado de los más de tres millones de documentos, 180.000 imágenes y 2.000 videos publicados.

“No protegimos al presidente Trump”, afirmó. “No protegimos ni dejamos de proteger a nadie. No censuramos imágenes de ningún hombre, a menos que fuera imposible censurar a la mujer sin que también se censurara el hombre”, explicó el vicefiscal.

Jeffrey Epstein contaba con una fortuna millonaria. Foto: getty images

Quizá los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a 10 “coconspiradores” de Epstein.

Solo una persona, la exnovia de Epstein, Maxwell, ha sido acusada en relación con sus delitos, y los nombres de los presuntos “coconspiradores” están tachados en los correos. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar menores para Epstein, cuya muerte fue declarada suicidio.

*Con información de AFP.