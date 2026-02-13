Estados Unidos

Reconocida empresa de fotografía escolar desmiente vínculo con los archivos de Epstein

La empresa Lifetouch niega cualquier relación con el financista condenado, sin embargo, varios padres han encendido las alarmas

Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

13 de febrero de 2026, 3:03 p. m.
La empresa de fotografía escolar, negó cualquier conexión con los archivos de Epstein.
La empresa de fotografía escolar, negó cualquier conexión con los archivos de Epstein. Foto: Getty Images

Lifetouch, subsidiaria de Shutterfly, asegura que no hay evidencia que vincule sus operaciones con Jeffrey Epstein ni acceso a imágenes de estudiantes.

Piloto de avión es capturado antes de despegar, tras ser acusado de dirigir red de explotación infantil

La empresa estadounidense Lifetouch, una de las mayores proveedoras de fotografía escolar en Estados Unidos, respondió públicamente este viernes a las crecientes acusaciones que circulan en redes sociales y plataformas digitales, según reportó Newsweek.

La dirección de la firma calificó de “falsas y engañosas” las afirmaciones que la vinculan con los llamados “Epstein Files”,un conjunto de más de tres millones de páginas de documentos relacionados con las investigaciones del Departamento de Justicia sobre el financista condenado por abuso sexual de menores Jeffrey Epstein.

La polémica no surgió porque Lifetouch esté mencionada como parte implicada en delitos o actividades criminales, sino por una cadena de propiedad corporativa.

Lifetouch es subsidiaria de Shutterfly, que en 2019 fue adquirida por la firma de capital privado Apollo Global Management.

El exdirector ejecutivo de Apollo, Leon Black, aparece en los documentos de Epstein porque mantuvo relaciones financieras con Epstein antes de su muerte en 2019 y ha enfrentado acusaciones y escrutinio público por ese vínculo.

En su comunicado oficial, el CEO de Lifetouch, Ken Murphy, insistió en que la compañía no tiene ninguna relación con Epstein ni ha sido mencionada directamente en los archivos judiciales.

Subrayó que ni Apollo ni sus fondos participan en el día a día de Lifetouch, y que “ninguna persona empleada por Apollo ha tenido acceso a ninguna imagen de estudiantes”.

La privacidad de estudiantes es prioridad de Lifetouch

La declaración recalcó también el compromiso con la normativa estadounidense de privacidad de datos, incluida la Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).

Además, negó categóricamente que la empresa venda, comparta o utilice fotografías escolares para sistemas de inteligencia artificial o reconocimiento facial.

Según un artículo divulgado por Newsweek, la difusión de rumores generó preocupación entre familias y directivos de algunos distritos escolares.

Autoridades educativas de Weber County, Utah, indicaron que revisaron el caso tras recibir inquietudes de padres, pero no encontraron evidencias de irregularidades en la relación con Lifetouch.

Expertos en privacidad de datos coinciden en que vincular una empresa con actividades delictivas por lazos corporativos distantes, sin evidencia de acceso o transferencia de información sensible, puede ser engañoso y perjudicial, tanto para la reputación de empresas como para la percepción pública.

Registros del pedófilo Jeffrey Epstein mencionan a otra víctima de origen colombiano

En este caso, no existe evidencia pública de que Lifetouch haya compartido datos de estudiantes con terceros, menos aún con personas involucradas en la red de Epstein.

La controversia refleja un fenómeno más amplio: la preocupación de los padres por la seguridad digital y la privacidad de los datos de sus hijos en un entorno cada vez más marcado por filtraciones, adquisiciones corporativas complejas y desinformación en línea.

Según las fuentes directas del caso, Lifetouch se ha distanciado con firmeza de cualquier conexión con los archivos relacionados con Epstein y ha reiterado que la seguridad y privacidad de las imágenes de estudiantes es una prioridad central de sus operaciones.

