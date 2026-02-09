Estados Unidos

Ghislaine Maxwell, la señalada cómplice de Jeffrey Epstein, comparece ante el Congreso a puerta cerrada

Los implicados en este caso siguen siendo investigados por distintos organismos para esclarecer los hechos que los relacionan con Epstein.

Ghislaine Maxwell, señalada cómplice del fallecido pederasta Jeffrey Epstein, have su comparecencia este lunes, a puerta cerrada, ante una comisión del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, se espera que invoque su derecho constitucional a no responder.

Maxwell se encuentra cumpliendo una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores; comparecerá por videollamada desde la cárcel ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Ghislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell Foto: Tomada de Naciones Unidas TV

El comité, controlado por los republicanos, investiga las conexiones de Epstein con personalidades públicas y cómo se gestionó la información sobre sus delitos.

Desde la publicación, el 30 de enero, de nuevos archivos gubernamentales relacionados con Epstein, diferentes dirigentes políticos y empresariales de todo el mundo se han visto implicados en escándalos o han dimitido por sus vínculos con el delincuente sexual, aunque no se esperan nuevas imputaciones.

Maxwell tiene previsto invocar su derecho constitucional a no autoincriminarse, garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense. Sus abogados solicitaron al Congreso que le concediera inmunidad para poder testificar; sin embargo, la propuesta fue rechazada. Sin esa protección, su equipo legal dijo que invocará su derecho a no incriminarse.

Proceder en estas circunstancias no serviría para otra cosa que un puro espectáculo político”, señalaron sus abogados en una carta.

El financiero neoyorquino fue condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor. En 2019 fue encontrado muerto en prisión, cuando esperaba ser juzgado por explotación sexual de mujeres, incluidas menores.

Este ha sido uno de los casos que más revuelo ha causado no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. La publicación de los archivos relacionados con el caso ha dejado salpicadas a importantes personalidades que tuvieron algún tipo de relación con el pederasta Jeffrey Epstein.

CASO JEFFREY EPSTEIN SALPICA SERIAMENTE AL PRINCIPE ANDRÉS Y AL EXPRESIDENTE CLINTON. EL FISCAL GENERAL DE ESTADOS UNIDOS, TODD BLANCHE, ENCABEZA LA INVESTIGACIÓN.
Príncipe Andrés y Jeffrey Epstein. Foto: AFP

El alcalde de Nueva York fue abucheado luego de que su madre apareciera mencionada en dichos archivos. También el copropietario del equipo Giants de la NFL apareció mencionado aproximadamente 400 veces en los documentos publicados, lo que suscitó toda suerte de comentarios.

Inclusive la NFL se pronunció a través de Roger Goodell, indicando que iban “a analizar todos los hechos”, empeñándose del mismo modo en “analizar el contexto y tratar de comprenderlo. Analizaremos cómo se ajusta a la política, pero creo que iremos paso a paso. Primero, analicemos los hechos”.

El expríncipe Andrés también ha estado en la mira por presuntamente haber compartido información que tiene un potencial significativo de ser confidencial con Jeffrey Epstein, mientras el exmiembro de la realeza era representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.

*Con información de AFP.

