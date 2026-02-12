Mundo

Macabro hallazgo: autoridades en Francia encuentran bebés muertos en un congelador

El hecho ocurrió al este de Francia en un pequeño pueblo; la mujer fue arrestada cerca de París.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 4:24 p. m.
Las autoridades acordonaron completamente un tramo de la calle Charles-Demandre, en el centro Aillevillers-et-Lyaumont.
Las autoridades acordonaron completamente un tramo de la calle Charles-Demandre, en el centro Aillevillers-et-Lyaumont. Foto: AP

La policía de Francia detuvo el miércoles a una mujer de unos cincuenta años después de que dos bebés recién nacidos fueran encontrados muertos en el congelador de una casa del este del país, informaron fuentes cercanas al caso a AFP este jueves.

Un hombre alertó a la policía el martes del hallazgo del cadáver de un recién nacido en el congelador de su casa en la ciudad de Aillevillers-et-Lyaumont, informó una fuente.

Al llegar al lugar, los agentes inspeccionaron la vivienda y encontraron el cuerpo de un segundo bebé.

Inmediatamente, las sospechas recayeron en la madre, que había dejado su hogar sin previo aviso. La mujer fue arrestada cerca de París.

Mundo

Sin consenso: Asamblea Nacional de Venezuela aplaza aprobación de esperada ley de amnistía

Estados Unidos

Tragedia en la Armada de EE. UU.: confirman fallecimiento de cabo tras incidente en un buque

Mundo

Delcy Rodríguez cuestiona a María Corina Machado y le envía advertencia si regresa a Venezuela

Mundo

Marchas masivas en Caracas contra el régimen, exigen la liberación de todos lo presos políticos

Estados Unidos

Estos son los documentos que necesita en Nueva York para inscribir a su hijo en 3‑K o Pre‑K en 2026: hay plazo hasta fin de mes

Mundo

“¿Quién está a cargo en Venezuela?”: la pregunta que puso contra las cuerdas a Delcy Rodríguez en plena entrevista

Estados Unidos

Precios de las entradas para el Mundial 2026 se disparan en la web de reventa dispuesta por la Fifa

Mundo

¿Quién es Jacques Leveugle? El francés acusado de abusar de 89 niños en 9 países, incluido Colombia

Mundo

Este país europeo avanza para prohibir las redes sociales a menores de 15 años. Estos son los detalles de la propuesta

Mundo

Imitando a Estados Unidos: Francia intercepta un buque petrolero ruso en el Mediterráneo

. Las autoridades han detenido a 12 personas cerca de escuelas o lugares de culto desde el ataque de Hamas contra Israel, algunas de las cuales estaban armadas y preparándose para actuar. Francia ha redoblado la seguridad en cientos de lugares judíos del país esta semana.
El caso se suma a otros cuatro que han ocurrido en los últimos 20 años. Foto: AP

Al parecer, la mujer tiene nueve hijos de dos relaciones diferentes.

Por otra parte, el alcalde de Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, dijo estar conmocionado por el macabro hallazgo.

“Es un pueblo pequeño de 1.500 habitantes. Estas noticias siempre piensas que suceden en otros sitios”, dijo a AFP. “Estamos atónitos”, añadió.

Sobre la pareja, Tramesel señaló que “han vivido en el pueblo durante unos 20 años, pero no trabajan aquí” y que no conocían mucho de ellos porque eran muy reservados.

“Teniendo en cuenta el carácter criminal de los hechos cometidos en Aillevillers-et-Lyaumont”, el fiscal de Haute-Saône, Arnaud Grécourt, anunció a en la tarde del jueves que remitía el caso al fiscal de Besançon.

Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Además de este, en 2022 se descubrieron otros dos bebés recién nacidos en el congelador de la casa de una mujer en el sur de Francia. En este caso, la sospechosa fue una mujer de 41 años que residía en Bédoin, en el sureste de Francia.

En 2015 ocurrió otro caso similar, cuando un padre encontró el cuerpo de su hijo recién nacido en un congelador. El cuerpo estaba envuelto en una bolsa isotérmica y el padre informó de manera inmediata a la policía.

Mientras las autoridades tomaban su declaración en la comisaría, otros agentes inspeccionaron el domicilio, donde encontraron cuatro cuerpos más en un congelador.

Esta es la nueva función digital que reemplaza al pasaporte físico para abordar vuelos en Estados Unidos

Otro caso que conmocionó a las autoridades francesas fue el de Véronique Courjault, quien recibió una condena de ocho años en 2009 por matar a tres de sus hijos recién nacidos, dos de los cuales almacenó en un congelador de su casa.

Con información de AFP*

Más de Mundo

Diputados del PSUV conversan con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la aprobación de la Ley de Amnistía General en primera lectura por la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 5 de febrero de 2026. Julio Urribarri / Anadolu (Foto de Julio Urribarri / Anadolu vía AFP)

Sin consenso: Asamblea Nacional de Venezuela aplaza aprobación de esperada ley de amnistía

La policía cerca de la plaza Trocadero frente la Torre Eiffel. El viernes 31 de mayo del 2024, el Ministerio del Interior de Francia confirmó que evitaron un plan de ataque durante los Juegos Olímpicos. (AP Foto/Michel Euler)

Macabro hallazgo: autoridades en Francia encuentran bebés muertos en un congelador

Venezuela le pidió a Estados Unidos dejar de realizar este tipo de acciones.

Tragedia en la Armada de EE. UU.: confirman fallecimiento de cabo tras incidente en un buque

Delcy Rodríguez, María Corina Machado

Delcy Rodríguez cuestiona a María Corina Machado y le envía advertencia si regresa a Venezuela

Protestas Venezuela

Marchas masivas en Caracas contra el régimen, exigen la liberación de todos lo presos políticos

El Departamento de Educación y Cuidado Temprano de Nuevo México coordina la implementación del programa que elimina por completo las tarifas para los padres.

Estos son los documentos que necesita en Nueva York para inscribir a su hijo en 3‑K o Pre‑K en 2026: hay plazo hasta fin de mes

Donald Trump, Delcy Rodríguez

“¿Quién está a cargo en Venezuela?”: la pregunta que puso contra las cuerdas a Delcy Rodríguez en plena entrevista

Copa del Mundial 2026

Precios de las entradas para el Mundial 2026 se disparan en la web de reventa dispuesta por la Fifa

X

Donald Trump dice que la relación de EE. UU. con Venezuela es “extraordinaria” y llena de elogios a Delcy Rodríguez

Encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan

Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, anuncia el fin de la ofensiva anti migratoria en Minneapolis

Noticias Destacadas