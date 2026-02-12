La policía de Francia detuvo el miércoles a una mujer de unos cincuenta años después de que dos bebés recién nacidos fueran encontrados muertos en el congelador de una casa del este del país, informaron fuentes cercanas al caso a AFP este jueves.

Un hombre alertó a la policía el martes del hallazgo del cadáver de un recién nacido en el congelador de su casa en la ciudad de Aillevillers-et-Lyaumont, informó una fuente.

Al llegar al lugar, los agentes inspeccionaron la vivienda y encontraron el cuerpo de un segundo bebé.

Inmediatamente, las sospechas recayeron en la madre, que había dejado su hogar sin previo aviso. La mujer fue arrestada cerca de París.

El caso se suma a otros cuatro que han ocurrido en los últimos 20 años. Foto: AP

Al parecer, la mujer tiene nueve hijos de dos relaciones diferentes.

Por otra parte, el alcalde de Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, dijo estar conmocionado por el macabro hallazgo.

“Es un pueblo pequeño de 1.500 habitantes. Estas noticias siempre piensas que suceden en otros sitios”, dijo a AFP. “Estamos atónitos”, añadió.

Sobre la pareja, Tramesel señaló que “han vivido en el pueblo durante unos 20 años, pero no trabajan aquí” y que no conocían mucho de ellos porque eran muy reservados.

“Teniendo en cuenta el carácter criminal de los hechos cometidos en Aillevillers-et-Lyaumont”, el fiscal de Haute-Saône, Arnaud Grécourt, anunció a en la tarde del jueves que remitía el caso al fiscal de Besançon.

Además de este, en 2022 se descubrieron otros dos bebés recién nacidos en el congelador de la casa de una mujer en el sur de Francia. En este caso, la sospechosa fue una mujer de 41 años que residía en Bédoin, en el sureste de Francia.

En 2015 ocurrió otro caso similar, cuando un padre encontró el cuerpo de su hijo recién nacido en un congelador. El cuerpo estaba envuelto en una bolsa isotérmica y el padre informó de manera inmediata a la policía.

Mientras las autoridades tomaban su declaración en la comisaría, otros agentes inspeccionaron el domicilio, donde encontraron cuatro cuerpos más en un congelador.

Otro caso que conmocionó a las autoridades francesas fue el de Véronique Courjault, quien recibió una condena de ocho años en 2009 por matar a tres de sus hijos recién nacidos, dos de los cuales almacenó en un congelador de su casa.

Con información de AFP*