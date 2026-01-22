Mundo

Imitando a Estados Unidos: Francia intercepta un buque petrolero ruso en el Mediterráneo

No es la primera vez en el año que un navío ruso en capturado en aguas extranjeras.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

22 de enero de 2026, 5:33 p. m.
Emmanuel Macron confirmó captura de buque petrolero ruso perteneciente a la “flota fantasma”.
Emmanuel Macron confirmó captura de buque petrolero ruso perteneciente a la "flota fantasma".

La Marina francesa interceptó este jueves un petrolero procedente de Rusia en aguas del mar Mediterráneo, en una operación coordinada con aliados para hacer cumplir las sanciones internacionales impuestas contra Moscú por su guerra de agresión en Ucrania.

La intervención tuvo lugar en alta mar, cuando el buque, identificado como parte de la llamada “flota fantasma” rusa, era abordado y desviado para inspecciones adicionales por parte de la Marina. No es la primera vez que un buque ruso es interceptado este año.

El presidente Macron detalló que la operación se ejecutó “en estricto cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, y que se realizó con el apoyo de varios aliados, entre ellos información de inteligencia proporcionada por el Reino Unido.

Según Macron, el buque “estaba sujeto a sanciones internacionales y era sospechoso de navegar bajo una bandera falsa“. Esta es una táctica comúnmente utilizada por buques para eludir controles y restricciones.

El mandatario subrayó que este tipo de actividades no solo contravienen las normas internacionales, sino que también "contribuyen al financiamiento de la guerra de agresión contra Ucrania", motivo por el cual Francia y sus aliados intensificaron las medidas para detectar y neutralizar estas operaciones marítimas.

Esta no es la primera vez que Francia actúa contra un buque vinculado a la flota fantasma rusa. En octubre de 2025, tropas francesas abordaron otro petrolero sancionado en aguas del Atlántico, lo que generó tensiones diplomáticas con Moscú, que calificó la acción de “piratería”.

Por su parte, la Prefectura Marítima del Mediterráneo señaló que, tras abordar la nave, la revisión de los documentos confirmó dudas sobre la legitimidad de su bandera, lo que motivó el desvío del buque hacia un puerto para verificaciones adicionales y el inicio de una investigación judicial.

Emmanuel Macron compartió una de las imágenes del operativo en sus aguas
Emmanuel Macron compartió una de las imágenes del operativo en sus aguas Foto: Captura de X @Emmanuelmacron

La llamada “flota fantasma” o “shadow fleet” está compuesta por más de 400 buques que, según las autoridades occidentales, sirven para evadir las sanciones impuestas a Rusia al transportar petróleo y otras mercancías mediante prácticas como el uso de banderas de conveniencia y estructuras corporativas opacas.

La interceptación del petrolero forma parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea y sus socios para asegurar que los paquetes de sanciones se cumplan de manera efectiva, a pesar de las complejas redes de evasión que emplean embarcaciones rusas desde su salida en los puertos de ese país.

Las autoridades francesas aún no han revelado el destino final del buque ni detallaron el contenido exacto de la investigación judicial abierta, pero destacaron que la operación representa un paso firme en la aplicación de la legislación internacional y en la presión diplomática sobre Moscú.

