Rusia confirma liberación de dos ciudadanos detenidos en petrolero confiscado por Estados Unidos

El Gobierno de Rusia confirmó este jueves la liberación de dos ciudadanos rusos que integraban la tripulación del buque petrolero Marinera, quienes habían sido detenidos por Estados Unidos durante una operación en el Atlántico Norte. La información fue divulgada por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, a través de un comentario oficial fechado el 9 de enero de 2026.

Según el comunicado, la decisión fue adoptada directamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una solicitud formal presentada por Moscú. “En respuesta a nuestra solicitud, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado la decisión de liberar a dos ciudadanos rusos que forman parte de la tripulación del buque petrolero ‘Marinera’”, señaló Zajárova.

La portavoz del Kremlin diplomático indicó que los tripulantes habían sido detenidos previamente por la “parte estadounidense” en el marco de una operación llevada a cabo en aguas del Atlántico Norte, sin ofrecer detalles adicionales sobre las circunstancias de la detención, la naturaleza de la operación ni el estatus legal previo de los ciudadanos rusos.

Estados Unidos confiscó otro petrolero que salió de Venezuela: imágenes de la operación fueron captadas en video

Rusia acogió de manera positiva la decisión de Washington. En su declaración, Zajárova expresó el agradecimiento del Gobierno ruso al liderazgo estadounidense y afirmó que ya se iniciaron gestiones para asegurar el retorno de los liberados a territorio ruso “en el menor tiempo posible”.

“Elaboramos de manera urgente todos los aspectos prácticos relacionados con el pronto regreso de nuestros compatriotas a la Patria”, añadió la portavoz.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido un pronunciamiento público sobre el caso ni han confirmado los términos de la liberación. El episodio se produce en un contexto de alta tensión diplomática entre Moscú y Washington, marcado por disputas geopolíticas y operativos de seguridad marítima en aguas internacionales.