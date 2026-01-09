Confidenciales

Rusia confirma liberación de dos ciudadanos detenidos en petrolero confiscado por Estados Unidos

La liberación se produjo tras una solicitud formal de Moscú y fue confirmada por la Cancillería rusa en un comunicado oficial.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Confidenciales
9 de enero de 2026, 6:45 p. m.
Esta imagen muestra buques petroleros anclados en el Lago de Maracaibo, Venezuela, el 7 de enero de 2026.
Esta imagen muestra buques petroleros anclados en el Lago de Maracaibo, Venezuela, el 7 de enero de 2026. Foto: AFP

El Gobierno de Rusia confirmó este jueves la liberación de dos ciudadanos rusos que integraban la tripulación del buque petrolero Marinera, quienes habían sido detenidos por Estados Unidos durante una operación en el Atlántico Norte. La información fue divulgada por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, a través de un comentario oficial fechado el 9 de enero de 2026.

Según el comunicado, la decisión fue adoptada directamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una solicitud formal presentada por Moscú. “En respuesta a nuestra solicitud, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado la decisión de liberar a dos ciudadanos rusos que forman parte de la tripulación del buque petrolero ‘Marinera’”, señaló Zajárova.

La portavoz del Kremlin diplomático indicó que los tripulantes habían sido detenidos previamente por la “parte estadounidense” en el marco de una operación llevada a cabo en aguas del Atlántico Norte, sin ofrecer detalles adicionales sobre las circunstancias de la detención, la naturaleza de la operación ni el estatus legal previo de los ciudadanos rusos.

Estados Unidos confiscó otro petrolero que salió de Venezuela: imágenes de la operación fueron captadas en video

Rusia acogió de manera positiva la decisión de Washington. En su declaración, Zajárova expresó el agradecimiento del Gobierno ruso al liderazgo estadounidense y afirmó que ya se iniciaron gestiones para asegurar el retorno de los liberados a territorio ruso “en el menor tiempo posible”.

Noticias Estados Unidos

Trump revela detalles del más reciente petrolero capturado en el Caribe: EE. UU. decide qué empresas operan y supervisarán las ventas

Noticias Estados Unidos

Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo”

Deportes

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Noticias Estados Unidos

Rio atmosférico en Estados Unidos traerá importantes fenómenos meteorológicos: “preocupaciones por inundaciones y avalanchas”

Mundo

Buque ruso llega a Sudáfrica para maniobras navales con China e Irán tras tensiones por captura de Nicolás Maduro

Mundo

Trump confirma fecha de reunión con Petro y lanza advertencia: “Deben detenerse”

Mundo

Revelan por error que un satélite espía de un país europeo vigila el búnker de Delcy Rodríguez

Dinero

En medio de un escalamiento de las tensiones geopolíticas, PDVSA confirma que le venderá petróleo a Estados Unidos

Dinero

Dura advertencia de Estados Unidos al mercado de hidrocarburos: controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”

Noticias Estados Unidos

Donald Trump arremete contra Rusia y China, refiriéndose al Nobel de Paz: “Terminé ocho guerras”

“Elaboramos de manera urgente todos los aspectos prácticos relacionados con el pronto regreso de nuestros compatriotas a la Patria”, añadió la portavoz.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido un pronunciamiento público sobre el caso ni han confirmado los términos de la liberación. El episodio se produce en un contexto de alta tensión diplomática entre Moscú y Washington, marcado por disputas geopolíticas y operativos de seguridad marítima en aguas internacionales.

Más de Mundo

El presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a los países que compren gas o Petróleo de Venezuela.

Trump revela detalles del más reciente petrolero capturado en el Caribe: EE. UU. decide qué empresas operan y supervisarán las ventas

Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis, mientras la autenticidad de las imágenes sigue en revisión.

Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo”

x

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Varios estados del este de EE. UU. se preparan ante la llegada de una tormenta que podría dejar fuertes lluvias y vientos.

Rio atmosférico en Estados Unidos traerá importantes fenómenos meteorológicos: “preocupaciones por inundaciones y avalanchas”

La corbeta rusa Stoikiy es remolcada al puerto de Simon’s Town, cerca de Ciudad del Cabo, el 9 de enero de 2026.

Buque ruso llega a Sudáfrica para maniobras navales con China e Irán tras tensiones por captura de Nicolás Maduro

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

Trump confirma fecha de reunión con Petro y lanza advertencia: “Deben detenerse”

PDVSA, petróleo

Rusia confirma liberación de dos ciudadanos detenidos en petrolero confiscado por Estados Unidos

Las imágenes fueron analizadas por The Objective

Revelan por error que un satélite espía de un país europeo vigila el búnker de Delcy Rodríguez

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, durante su rueda de prensa de hoy, reafirmando su llamado a que ICE abandone la ciudad tras el tiroteo fatal.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, vuelve a arremeter contra ICE tras el tiroteo fatal

Nicolás Maduro.

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos: abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

Noticias Destacadas