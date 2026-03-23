Nación

Autoridades buscan a tres extraviados en el Parque Nacional Chingaza: terreno y clima complican el operativo de búsqueda

La emergencia tiene encendidas las alertas debido a las complejas condiciones geográficas del área.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
23 de marzo de 2026, 8:04 p. m.
El Parque Nacional Natural Chingaza es elegido para observar especies de flora y fauna.
El Parque Nacional Natural Chingaza es elegido para observar especies de flora y fauna. Foto: Getty Images/iStockphoto

La autoridades adelantan un operativo de búsqueda y rescate en el Parque Nacional Natural Chingaza, luego de que se reportara la desaparición de tres personas en este importante ecosistema del país. La emergencia tiene encendidas las alertas debido a las complejas condiciones geográficas del área.

Según información oficial, la situación fue reportada en la noche del domingo, 22 de marzo, alrededor de las 10:00 p.m., cuando un habitante rural del municipio de Fómeque notificó a los encargados del parque sobre la ausencia de los tres visitantes.

Parque Chingaza
El parque Chinagza suele ser una opción natural para visitar cerca de Bogotá. Foto: Getty Images

Luego de conocerse la situación, se activaron de forma inmediata los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de casos en zonas naturales. Como parte de la respuesta, se puso en marcha un operativo articulado que incluyó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), en coordinación con la Policía Nacional y la administración municipal de Fómeque.

Esta acción busca organizar las labores en terreno, optimizar los recursos disponibles y agilizar la toma de decisiones para lograr la pronta ubicación de las personas extraviadas.

Nación

Accidente del avión Hércules de la FAC en Putumayo deja 34 muertos, según un reporte del alcalde de Puerto Leguízamo

Nación

Falso tramitador admitió haber estafado a 41 personas en Caldas, Tolima y Antioquia con engañosos trámites para entrega y restitución de tierras

Nación

Él era Juan David Grande, el patrullero que perdió la vida en el ataque con explosivos contra la Policía en la vía Panamericana

Florencia

Preocupante denuncia del alcalde de Puerto Leguízamo, donde cayó el avión Hércules de la FAC: “hasta las vacas se nos meten a la pista”

Florencia

“Cada 100 días se siniestra una aeronave de nuestras fuerzas militares”: exviceministro de Defensa cuestiona falta de recursos para su mantenimiento

Nación

Tragedias en el aire: los accidentes que han sacudido a Colombia en 2026 y reabren el debate sobre la seguridad aérea

Nación

Reportan explosión en la vía Panamericana: ataque a la Policía deja un muerto y cinco heridos en el Cauca

Enfoque

“Chingaza tardará 60 años en recuperarse”: director de la CAR Cundinamarca da balance tras incendio que quemó 147 hectáreas del parque

Medio ambiente

Polémica por posible construcción de un ecohotel en el Parque Chingaza

Sostenibilidad

El trabajo desde el Parque Chingaza para restaurar áreas protegidas

“Cada 100 días se siniestra una aeronave de nuestras fuerzas militares”: exviceministro de Defensa cuestiona falta de recursos para su mantenimiento

Además, en el marco del operativo, fueron conformados dos equipos interinstitucionales que avanzan de manera paralela en diferentes zonas del parque. Las brigadas siguen rutas estratégicas previamente establecidas, cubriendo puntos clave como La Paila, el Cerro de los Órganos, la Laguna del Medio, las Lagunas Encadenadas y el Camino Monfortiano.

Las autoridades también señalaron que las labores se desarrollan de forma continua, con el propósito de ubicar lo antes posible a las personas desaparecidas. Sin embargo, el terreno irregular y las condiciones climáticas características de la zona representan un reto adicional para los rescatistas, quienes operan bajo estrictas medidas de seguridad.

Parque Natural Chingaza. El oso de anteojos, la danta de páramo, el puma y el jaguar son algunas de las especies que habitan en este parque montañoso, con varios pisos térmicos. Esto explica también la presencia de más de 2.000 especies de flora, entre las que sobresalen los frailejones, una planta endémica. Foto: Nicolo Filippo Rosso/Bloomberg via Getty Images
Parque Natural Chingaza. Foto: .

De manera simultánea, se mantiene un contacto permanente con los familiares de los extraviados, a quienes se les actualiza constantemente sobre los avances del operativo. Este acompañamiento busca ofrecer tranquilidad y garantizar que estén informados ante cualquier novedad relevante en medio de la emergencia.

De igual forma, las autoridades invitaron a la ciudadanía y a los habitantes de las zonas cercanas a aportar cualquier dato que ayude a dar con el paradero de las personas desaparecidas. En caso de contar con información útil, pidieron comunicarla de inmediato a la línea nacional de emergencias 123 o a la Policía del municipio de Fómeque.