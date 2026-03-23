Autoridades buscan a tres extraviados en el Parque Nacional Chingaza: terreno y clima complican el operativo de búsqueda

La autoridades adelantan un operativo de búsqueda y rescate en el Parque Nacional Natural Chingaza, luego de que se reportara la desaparición de tres personas en este importante ecosistema del país. La emergencia tiene encendidas las alertas debido a las complejas condiciones geográficas del área.

Según información oficial, la situación fue reportada en la noche del domingo, 22 de marzo, alrededor de las 10:00 p.m., cuando un habitante rural del municipio de Fómeque notificó a los encargados del parque sobre la ausencia de los tres visitantes.

El parque Chinagza suele ser una opción natural para visitar cerca de Bogotá. Foto: Getty Images

Luego de conocerse la situación, se activaron de forma inmediata los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de casos en zonas naturales. Como parte de la respuesta, se puso en marcha un operativo articulado que incluyó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), en coordinación con la Policía Nacional y la administración municipal de Fómeque.

Esta acción busca organizar las labores en terreno, optimizar los recursos disponibles y agilizar la toma de decisiones para lograr la pronta ubicación de las personas extraviadas.

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Además, en el marco del operativo, fueron conformados dos equipos interinstitucionales que avanzan de manera paralela en diferentes zonas del parque. Las brigadas siguen rutas estratégicas previamente establecidas, cubriendo puntos clave como La Paila, el Cerro de los Órganos, la Laguna del Medio, las Lagunas Encadenadas y el Camino Monfortiano.

Las autoridades también señalaron que las labores se desarrollan de forma continua, con el propósito de ubicar lo antes posible a las personas desaparecidas. Sin embargo, el terreno irregular y las condiciones climáticas características de la zona representan un reto adicional para los rescatistas, quienes operan bajo estrictas medidas de seguridad.

Parque Natural Chingaza. Foto: .

De manera simultánea, se mantiene un contacto permanente con los familiares de los extraviados, a quienes se les actualiza constantemente sobre los avances del operativo. Este acompañamiento busca ofrecer tranquilidad y garantizar que estén informados ante cualquier novedad relevante en medio de la emergencia.

De igual forma, las autoridades invitaron a la ciudadanía y a los habitantes de las zonas cercanas a aportar cualquier dato que ayude a dar con el paradero de las personas desaparecidas. En caso de contar con información útil, pidieron comunicarla de inmediato a la línea nacional de emergencias 123 o a la Policía del municipio de Fómeque.