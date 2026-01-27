Gustavo Petro destapó que “gringos” le dijeron a Trump que Verónica Alcocer era su testaferra con dineros de Nicolás Maduro

Siguen creciendo las dificultades para la primera dama Verónica Alcocer, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyera en la lista Clinton. Castigo que, según los expertos, se trata de un bloqueo absoluto financiero.

En esta ocasión, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, reveló un dato que tiene contra las cuerdas a Verónica Alcocer en Estados Unidos. Ya que, de acuerdo con lo que contó el mandatario colombiano, se habría advertido que Alcocer era su testaferra con dineros del señalado dictador de Venezuela Nicolás Maduro.

De acuerdo con lo que expresó el jefe de Estado, esa información sería falsa y habría salido de un “amigo”, información que llegó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Los gringos de Trump le dijeron que a mi esposa que los agentes de Maduro le habían entregado decenas de millones de dólares para financiar la primera línea”, anotó el mandatario colombiano.

También afirmó en una declaración que dio en la Casa de Nariño el presidente Petro, este martes 27 de enero: “Y quien dijo eso fue un amigo que tenía bienes en Estados Unidos y le parecía más grave perder los bienes que entregarlos con una mentira”.

El presidente Gustavo Petro dijo: “Unos gringos le dijeron a Donald Trump que Verónica Alcocer era testaferra mía con dineros de Maduro”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/eVQbt1ShtU — Revista Semana (@RevistaSemana) January 27, 2026

“Los gringos no hicieron un esfuerzo, por eso es que yo no tengo indictment (acusación), que llaman, porque no han podido. Y entonces el primer esfuerzo que hicieron fue que unos, con intereses en la libertad, en sus bienes, dijeran que Verónica Alcocer era la intermediaria y testaferra mía. Y a esa, la persecución de la prensa con dinero de Maduro, y no he recibido un peso de Maduro, porque yo no creía en Maduro. Pero esa historia la he hecho en otro tiempo”, recalcó el jefe de Estado.

Sumado a ello, en esa intervención el presidente Petro volvió a insistir en que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado en un tribunal del vecino país, al advertir que está “secuestrado”.

“Debe ser juzgado por un tribunal venezolano y no gringo porque a nadie se le ocurre con dos dedos en la frente bombardear la patria de Bolívar. Primera vez en la historia de una ciudad latinoamericana, desconociendo la herida ad æternum, que van a producir no por Maduro, sino por Bolívar y la libertad”, dijo.

Y finalizó: “Porque ningún joven, ni muchacho, ni muchacha de Latinoamérica se le va a olvidar que cayeron misiles en la tierra de la patria del libertador, que era un Alejandro Magno, romano, no ladino como Santander. De eso hablaremos con Trump, que tendrá que escoger si whisky o vino. Pero tendrá que ver de tú a tú dos republicanos, él y yo”.