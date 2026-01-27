Política

Gustavo Petro destapó que “gringos” le dijeron a Trump que Verónica Alcocer era su testaferra con dineros de Nicolás Maduro

El jefe de Estado reveló quién estaría detrás de ese tipo de informaciones que calificó como falsas.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 11:11 p. m.
Gustavo Petro y Verónica Alcocer recibieron un fuerte castigo de Estados Unidos.
Gustavo Petro y Verónica Alcocer recibieron un fuerte castigo de Estados Unidos. Foto: Presidencia

Siguen creciendo las dificultades para la primera dama Verónica Alcocer, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyera en la lista Clinton. Castigo que, según los expertos, se trata de un bloqueo absoluto financiero.

En esta ocasión, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, reveló un dato que tiene contra las cuerdas a Verónica Alcocer en Estados Unidos. Ya que, de acuerdo con lo que contó el mandatario colombiano, se habría advertido que Alcocer era su testaferra con dineros del señalado dictador de Venezuela Nicolás Maduro.

Exclusivo: chats del presidente Petro confirman cercanía con candidato al Senado que tendría estrecha relación con Papá Pitufo

De acuerdo con lo que expresó el jefe de Estado, esa información sería falsa y habría salido de un “amigo”, información que llegó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los gringos de Trump le dijeron que a mi esposa que los agentes de Maduro le habían entregado decenas de millones de dólares para financiar la primera línea”, anotó el mandatario colombiano.

Política

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, sería candidata presidencial ante negativa de la Registraduría de avalar la inscripción del exalcalde

Política

Salen a la luz nuevos testimonios de presuntas víctimas de acoso que salpicarían al candidato Carlos Caicedo

Política

“Soluciónenos esta vaina”: enfermera del San Juan de Dios evitó que Gustavo Petro se fuera de un evento y se desahogó

Política

Gustavo Petro pidió a los colombianos que viven en Estados Unidos, Chile y Argentina regresar a su país: “Como perros perseguidos por las calles”

Política

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

Política

“Congreso aprobó el presupuesto con la conciencia de que solo se podía ejecutar si había una ley de financiamiento”: MinHacienda

Política

“La emergencia económica de Petro no se justifica”: SEMANA revela el demoledor informe que el exdirector de Planeación, Jorge Iván González, envió a la Corte

Nación

¿Presidente Petro omitió alerta de exdirector de la Dian sobre persona que aparece ahora mencionada con Pitufo?

Confidenciales

“Armando Benedetti se ha curado de la última de las adicciones”: Roy Barreras explicó detalles de fotografía donde aparecen juntos

Confidenciales

El ministro del Interior, Armando Benedetti, culpó al Congreso de la República de haberle quitado “capacidad para pagar la deuda del país” al gobierno Petro

También afirmó en una declaración que dio en la Casa de Nariño el presidente Petro, este martes 27 de enero: “Y quien dijo eso fue un amigo que tenía bienes en Estados Unidos y le parecía más grave perder los bienes que entregarlos con una mentira”.

“Los gringos no hicieron un esfuerzo, por eso es que yo no tengo indictment (acusación), que llaman, porque no han podido. Y entonces el primer esfuerzo que hicieron fue que unos, con intereses en la libertad, en sus bienes, dijeran que Verónica Alcocer era la intermediaria y testaferra mía. Y a esa, la persecución de la prensa con dinero de Maduro, y no he recibido un peso de Maduro, porque yo no creía en Maduro. Pero esa historia la he hecho en otro tiempo”, recalcó el jefe de Estado.

Sumado a ello, en esa intervención el presidente Petro volvió a insistir en que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado en un tribunal del vecino país, al advertir que está “secuestrado”.

“Debe ser juzgado por un tribunal venezolano y no gringo porque a nadie se le ocurre con dos dedos en la frente bombardear la patria de Bolívar. Primera vez en la historia de una ciudad latinoamericana, desconociendo la herida ad æternum, que van a producir no por Maduro, sino por Bolívar y la libertad”, dijo.

“Soluciónenos esta vaina”: enfermera del San Juan de Dios evitó que Gustavo Petro se fuera de un evento y se desahogó

Y finalizó: “Porque ningún joven, ni muchacho, ni muchacha de Latinoamérica se le va a olvidar que cayeron misiles en la tierra de la patria del libertador, que era un Alejandro Magno, romano, no ladino como Santander. De eso hablaremos con Trump, que tendrá que escoger si whisky o vino. Pero tendrá que ver de tú a tú dos republicanos, él y yo”.

Más de Política

Daniel Quintero y su esposa, Diana Osorio.

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, sería candidata presidencial ante negativa de la Registraduría de avalar la inscripción del exalcalde

Carlos Caicedo.

Salen a la luz nuevos testimonios de presuntas víctimas de acoso que salpicarían al candidato Carlos Caicedo

Gustavo Petro y Verónica Alcocer

Gustavo Petro destapó que “gringos” le dijeron a Trump que Verónica Alcocer era su testaferra con dineros de Nicolás Maduro

Presidente Gustavo Petro y enfermera del San Juan de Dios

“Soluciónenos esta vaina”: enfermera del San Juan de Dios evitó que Gustavo Petro se fuera de un evento y se desahogó

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán

Gustavo Petro pidió a los colombianos que viven en Estados Unidos, Chile y Argentina regresar a su país: “Como perros perseguidos por las calles”

José Félix Lafaurie e Iván Cepeda.

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

Ministros Armando Benedetti y Germán Ávila

“Congreso aprobó el presupuesto con la conciencia de que solo se podía ejecutar si había una ley de financiamiento”: MinHacienda

Jorge Iván González y Gustavo Petro.

“La emergencia económica de Petro no se justifica”: SEMANA revela el demoledor informe que el exdirector de Planeación, Jorge Iván González, envió a la Corte

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador

Gobierno Petro estudia poner aranceles del 30 % para más productos provenientes de Ecuador

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

Petro arremetió contra EE. UU., a pocos días de la reunión con Trump; pidió que devuelvan a Maduro a Venezuela y que sea juzgado en su país

Noticias Destacadas