La Casa de la Constitución: el centro en el que se adelantará el proceso de referendo contra la constituyente de Petro

Ante la idea del presidente Gustavo Petro de adelantar un proceso de asamblea nacional constituyente, los abogados Mauricio Pava y Sergio Bueno, respaldados por la campaña de Sergio Fajardo, están adelantando un referendo para blindar la Constitución hasta el 2034.

Registraduría reconoce el comité promotor del referendo que busca frenar la constituyente de Gustavo Petro

En medio de ese proceso, desde ese equipo anunciaron que ya instalaron la Casa de la Constitución, un espacio donde adelantarán todos los trámites necesarios para sacar esta propuesta adelante.

“Desde esta casa empezamos el camino en defensa de la Constitución del 91, de consensos, construida desde todas las miradas ideológicas, desde todos los rincones del país, desde las mujeres, desde las minorías, desde el multilateralismo, desde una mirada al interior de Colombia, con una carta de derechos que es referente nacional, regional e internacional, con la promesa de la descentralización y la profundización de la democracia”, destacó Nicolás Dupont, activista del referendo contra la constituyente.

El abogado agregó que este será el punto de partida de este proceso que vendrá en los próximos meses y en el que deberán recoger los apoyos necesarios para sacarlo adelante.

El abogado Mauricio Pava ha hablado del propósito de este referendo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Vamos a recoger millones de firmas que luego se convertirán en un proyecto de ley, que luego se convertirá en la expresión de millones de colombianos que luego iremos a las urnas a defender y proteger la Constitución del 91 de la demagogia, de la dictadura constitucional”, agregó.

Según habían explicado los abogados Pava y Bueno a SEMANA, es un propósito que va más allá de la campaña del 2026. “No es conveniente que en este momento propongamos una asamblea nacional constituyente”, aseguró Pava.

Para el abogado Bueno, tampoco es un buen momento para poner al país a hablar de una constituyente, especialmente por la polarización que se registra actualmente.

Sergio Bueno y Mauricio Pava representan esta iniciativa. Foto: juan carlos sierra-semana

“El país está demasiado polarizado. No es conveniente impulsar una asamblea nacional constituyente desde un gobierno; por el contrario, lo que se debe hacer es un gran diálogo nacional y no es el momento para realizarlo. Estamos defendiendo la Constitución y la institucionalidad del país”, mencionó.

La Registraduría ya reconoció al comité promotor de este referendo. “Declarar que la solicitud para el referendo constitucional probatorio denominada por el comité promotor: ‘Referendo por la estabilidad constitucional 2026 - 2034′ cumple con los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, cuyo articulado propuesto de conformidad con la solicitud”, dice el documento.

El comité promotor está integrado por Pava, Bueno, Fajardo, Edna Bonilla, Federico José Restrepo, Martín Rivera y Daniel Felipe Vega.