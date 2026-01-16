Convocan nueva ‘firmatón’ para impulsar el referendo que busca tumbar el Acuerdo de Paz

Desde el Centro Democrático siguen liderando la propuesta de promover un referendo para tumbar el Acuerdo de Paz de La Habana, Cuba, que se firmó en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc-EP.

Josias Fiesco, activista e integrante del uribismo, aseguró que continuará con la recolección de firmas y que durante todo el fin de semana estarán en varios puntos de Bogotá.

“Este sábado 17 de enero a las 2:30 de la tarde nos encontraremos en la entrada principal de Unicentro para la gran firmatón contra la impunidad. No más acuerdos a nefastos de La Habana que le de impunidad a los amigos de Gustavo Petro”, dijo Fiesco quien aspira a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Según el activista desde el Centro Democrático se está promoviendo este referendo por las pocas decisiones que ha tomado la JEP. La idea es tumbar todo lo pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc al considerar que solo hubo beneficios para los exintegrantes de ese grupo criminal y que se les mintió a las víctimas.

“La gente está indignada y quiere actuar. Agradecemos mucho a sectores como las panaderías, taxis y tenderos porque esto está creciendo rápidamente”, finalizó.