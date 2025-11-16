Suscribirse

Mundo

Ecuador cierra votación del referendo para decidir sobre el regreso de bases militares extranjeras y un cambio a la Constitución

El presidente Daniel Noboa pretende con estas medidas endurecer su lucha contra el crimen y la creciente violencia.

Redacción Mundo
16 de noviembre de 2025, 10:33 p. m.
Los ciudadanos votan en referendo sobre si permitir bases militares extranjeras en el país y reescribir la constitución a través de una asamblea constituyente.
Los ciudadanos votan en referendo sobre si permitir bases militares extranjeras en el país y reescribir la constitución a través de una asamblea constituyente. | Foto: AP

La votación en Ecuador para un referendo sobre el regreso de las bases militares extranjeras y la redacción de una nueva Constitución, que prevé dar más poder al presidente, concluyó este domingo a las 5:00 de la tarde.

“El país vivió hoy una nueva jornada electoral ordenada y con alta participación (...) en un ambiente de tranquilidad”, expresó la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, al cierre de la votación.

Contexto: Ecuador acude a las urnas para decidir sobre una nueva Constitución y la vuelta de las bases extranjeras

Además de esas medidas, con las que el presidente Daniel Noboa pretende endurecer su lucha contra el crimen y la creciente violencia, los electores decidieron sobre la eliminación del presupuesto estatal asignado a partidos políticos y la reducción del número de congresistas de 151 a 73.

En desarrollo...



