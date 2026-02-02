Desde hace semanas una advertencia que ha despertado inquietud a nivel global, publicaciones han asegurado que la Tierra enfrentará un evento extremo en 2026, capaz de alterar las leyes básicas que mantienen la vida en el planeta.

La magnitud del mensaje fue tal que obligó a organismos científicos a intervenir para frenar la desinformación y aclarar qué hay realmente detrás de esta historia.

La versión que más eco ha tenido habla del “Proyecto Anchor”, el cual definen como un evento qué sucedería el 12 de agosto de 2026 donde dejaría al planeta sin atracción gravitacional durante 7 segundos.

Aunque el planteamiento suena propio de una película de ciencia ficción, millones de personas lo han compartido como si se tratara de un escenario real e inevitable.

Lo que pasaría si la gravedad desapareciera por segundos, según simulaciones de IA

Al consultar con la inteligencia artificial que podría suceder en este tipo de caso especifico, el cual es señalado por un par de segundos, la IA comenzó respondiendo que: “Objetos sin anclaje al suelo saldrían impulsados, personas perderían el equilibrio y cualquier cosa no sujeta podría elevarse de forma descontrolada”.

“En ciudades, el impacto sería especialmente caótico: vehículos perderían contacto con el pavimento, infraestructuras sufrirían daños y actividades cotidianas quedarían interrumpidas. En zonas costeras o con cuerpos de agua, el comportamiento de mares y ríos también se vería alterado, generando desplazamientos peligrosos”, señaló la IA.

No obstante, la IA aclara que siete segundos no serían suficientes para causar la extinción humana ni un colapso total del planeta. Habría heridos, accidentes y daños materiales, pero no un escenario apocalíptico como el que describen las versiones más alarmistas que circulan en redes.

La Nasa aclaró y desmintió el rumor viral

Ante la propagación del relato, la NASA decidió responder de forma directa. A través de información difundida por el portal especializado Snopes, miembro de la Red Internacional de Verificación de Datos, la agencia fue categórica al negar cualquier posibilidad de que la Tierra pierda su gravedad en una fecha específica.

“La Tierra no perderá gravedad el 12 de agosto de 2026. La gravedad de la Tierra, o la fuerza gravitacional total, está determinada por su masa”, explicó la entidad.

Además, desmintió que una supuesta interacción entre agujeros negros pueda afectar al planeta, señalando que estos eventos ocurren a distancias inconcebibles y no influyen en el equilibrio terrestre.