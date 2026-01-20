Nasa dio contundente respuesta ante la mención del proyecto conspirativo del 2026 que mataría a millones de personas

Durante las últimas semanas, una supuesta amenaza global ha ganado fuerza en redes sociales, generando alarma y millones de reproducciones. Videos, hilos y publicaciones aseguran que en 2026 ocurrirá un fenómeno sin precedentes que pondría en riesgo la vida en la Tierra. Ante la viralización del rumor, la NASA decidió pronunciarse de manera directa para desmontar la información falsa.

El origen del rumor que encendió las redes sociales

La teoría, conocida popularmente como el “Proyecto Anchor”, sostiene que el 12 de agosto de 2026 nuestro planeta quedaría sin gravedad durante siete segundos como consecuencia de la colisión de dos agujeros negros. Según esa narrativa, este evento provocaría un caos inmediato y la muerte de millones de personas en distintas partes del mundo.

Los mensajes virales incluso afirman que la NASA habría destinado un presupuesto cercano a los 89 mil millones de dólares para construir refugios subterráneos y proteger a un grupo selecto de personas. Quienes impulsan esta versión aseguran haber encontrado documentos “secretos” de la agencia espacial estadounidense que probarían la existencia del plan.

Según el relato conspirativo, un evento espacial extremo desencadenaría caos y millones de muertes en todo el mundo. Foto: Getty Images

Aunque la idea resulta impactante, especialistas y verificadores han advertido que se trata de un relato sin sustento científico, creado a partir de interpretaciones erróneas y especulaciones sin respaldo.

“Hemos intentado capturar todo lo posible”: la sorprendente imagen captada por una astronauta de la Nasa

La explicación oficial de la NASA y por qué el escenario es imposible

Frente a la creciente desinformación, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio fijó una postura clara. A través de un comunicado difundido por el portal Snopes, integrante de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN), la agencia fue tajante:

“La Tierra no perderá gravedad el 12 de agosto de 2026. La gravedad de la Tierra, o la fuerza gravitacional total, está determinada por su masa”.

La agencia espacial salió al paso de la desinformación con una respuesta directa. Foto: NurPhoto via Getty Images

La NASA explicó que la gravedad no puede “apagarse” de forma repentina ni desaparecer por unos segundos. Para que esa fuerza disminuyera, el planeta tendría que perder una parte significativa de su masa, lo que implicaría la desaparición de componentes como el núcleo, el manto, la corteza, los océanos o incluso la atmósfera, un escenario que no tiene ninguna base real.

Además, la agencia aclaró que la supuesta colisión de agujeros negros no tendría efectos directos sobre la gravedad terrestre, ya que estos fenómenos ocurren a distancias inimaginables y no alteran el equilibrio físico del planeta.