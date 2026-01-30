Tecnología

El truco para evitar que alguien lo espíe en WhatsApp: revise estos ajustes una vez al mes para comprobarlo

Aunque la app tiene medidas de protección, muchos usuarios no saben que hay ajustes que conviene revisar con regularidad para detectar accesos no autorizados.

30 de enero de 2026, 12:12 p. m.
Los expertos recomiendan revisar estos ajustes una vez al mes para comprobarlo.
Los expertos recomiendan revisar estos ajustes una vez al mes para comprobarlo.

WhatsApp, con más de 3.000 mil usuarios, se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas del mundo para comunicarse, compartir información personal e incluso realizar gestiones laborales y financieras. Sin embargo, esta popularidad ha llamado la atención de los ciberdelincuentes que buscan espiar conversaciones, robar datos o suplantar identidades de los usuarios.

Aunque la plataforma cuenta con múltiples capas de seguridad, muchos usuarios desconocen que existe un ajuste clave que debería revisarse de forma periódica para detectar accesos no autorizados y evitar sorpresas desagradables.

El espionaje en WhatsApp no siempre implica un “hackeo” sofisticado. En la mayoría de los casos, basta con que un tercero tenga acceso momentáneo al celular o logre engañar al usuario para vincular su cuenta a otro dispositivo.

De acuerdo con lo reseñado por Computer Hoy, los desarrolladores de la aplicación incorporan detección automática de spam y opciones para denunciar o bloquear números desconocidos que resulten sospechosos o molestos. Aun así, expertos insisten en que una de las acciones más efectivas es activar la verificación en dos pasos para reforzar la protección de la cuenta.

Ciberdelincuentes aprovechan la confianza en grupos de WhatsApp para engañar.
Un simple enlace en un grupo puede abrir la puerta a una compleja estafa.

Esta capa adicional de seguridad se considera uno de los mayores obstáculos para los ciberdelincuentes, ya que exige un PIN personal que solo el usuario debe conocer y que no debe compartirse bajo ninguna circunstancia. Gracias a este sistema, también se activan alertas preventivas que avisan sobre intentos irregulares de acceso, lo que ayuda a mantener la cuenta fuera del alcance de atacantes.

El problema del spam no se limita únicamente a mensajes sospechosos. Muchas personas han recibido llamadas de números con prefijos internacionales desconocidos, una práctica cada vez más común. No obstante, este es solo uno de los riesgos a los que se enfrenta un usuario mientras utiliza la aplicación con normalidad para comunicarse con sus contactos.

La forma en que las empresas que hacen llamadas de spam las manejan ha cambiado en los últimos años.
La forma en que las empresas que hacen llamadas de spam las manejan ha cambiado en los últimos años.

Mediante técnicas de phishing, los delincuentes digitales pueden obtener información personal e incluso hacerse pasar por la víctima. Además, suelen crear aplicaciones falsas que imitan a WhatsApp para engañar a los usuarios e instalar programas maliciosos.

Según Meta, el objetivo principal de estas prácticas es tomar el control de la cuenta o vigilar los mensajes enviados y recibidos para luego utilizarlos con fines fraudulentos.

inseguridad
Los delincuentes digitales pueden obtener información personal e incluso hacerse pasar por la víctima.

¿Cómo detener estas amenazas en WhatsApp?

Para activar esta medida de protección, el usuario debe ingresar a ‘Ajustes’, luego a ‘Cuenta’ y seleccionar la opción ‘Verificación en dos pasos’, donde podrá crear un PIN personal. Con este código, cualquier intento de abrir WhatsApp desde otro dispositivo exigirá una validación adicional.

También, recomiendan entrar en ‘Notificaciones de seguridad’ y activar la opción que permite mostrar alertas en el propio teléfono ante cambios relevantes en la cuenta.

Como práctica preventiva, los expertos aconsejan revisar cada mes la sección ‘Administrar la llave de acceso’, desde donde se puede modificar la forma de desbloquear la aplicación o autorizar acciones sensibles.

Rechazar las llamadas spam es un error potencial: hay que contestarlas, pero no decir esta palabra

De igual manera, en el apartado ‘Ajustes’ y actualizaciones de la app es conveniente habilitar la ‘Actualización automática de WhatsApp’, lo que garantiza recibir parches de seguridad y mejoras sin demoras.

Otra acción fundamental es comprobar con frecuencia el menú de Dispositivos vinculados, accesible desde el icono de los tres puntos. En ese listado se muestran todos los equipos que tienen acceso a la cuenta, por lo que sirve para detectar sesiones olvidadas o ingresos no autorizados. Si aparece un dispositivo desconocido, puede errar la sesión de inmediato con solo seleccionarlo para cortar cualquier intento de espionaje.

