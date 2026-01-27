Meta endurece las reglas: menores no podrán acceder a personajes de IA sin la supervisión de los padres

Meta cesará el acceso de los adolescentes a sus servicios de personajes de inteligencia artificial (IA) en sus aplicaciones, hasta que se actualice la experiencia para adecuarla a los menores de edad, de cara a garantizar un uso adecuado.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg dispone de una herramienta personajes de IA en sus aplicaciones y redes sociales, como Instagram, con la que permite a los usuarios generar e interactuar con versiones de IA de distintos personajes, impulsados por sus modelos de IA.

Aunque los adolescentes utilizan los personajes a través de su cuenta para adolescentes, es decir, con experiencias restringidas, Meta anunció una ampliación de las opciones de control parental para estos servicios en octubre del pasado año.

En ese momento, indicó que los padres podrían limitar las conversaciones que mantienen los menores con estos personajes de IA o bloquearlas por completo. Además, también se incluyó la capacidad de acceder a los temas de los que hablan sus hijos con los personajes de IA y el asistente Meta AI. Todo ello estaba previsto para entrar en vigor a principios de este año.

Personajes de IA en las aplicaciones de Meta. Foto: Europa Press

Sin embargo, ahora Meta anunció que el acceso a los personajes de IA en sus aplicaciones permanecerá suspendido para los adolescentes hasta que la compañía adecue la experiencia actualizándola para garantizar su seguridad, que llegará con los nuevos controles parentales mencionados.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado en su blog, donde ha matizado que esta restricción temporal se aplicará a cualquier usuario que califique como adolescente, ya sea mediante su fecha de cumpleaños compartida, como para quienes “digan ser adultos” pero se sospeche que son menores de edad según su tecnología de predicción de edad.

Concretamente, la compañía explicó que se trata de una medida que se comenzará a aplicar a partir de las próximas semanas y que, mientras tanto, los adolescentes aún podrán acceder a información útil y a oportunidades educativas a través del asistente de IA de Meta, siempre con protecciones determinadas apropiadas para su edad.

Esta experiencia actualizada para los personajes de IA para menores se comenzó a desarrollar a partir del anuncio de los controles parentales actualizados en octubre. Por tanto, una vez se haya cumplido su promesa de “brindar a los padres más supervisión de las experiencias de IA de sus hijos adolescentes”, los personajes de IA se volverán a poner a disposición de los menores.

Meta anunció una ampliación de las opciones de control parental para estos servicios. Foto: Colprensa

Como aclaró la portavoz de Meta, Sophie Vogel, en declaraciones a The Verge, están desarrollando una nueva versión de personajes de IA en general, tanto para adultos como para adolescentes.

Así, precisó que, en lugar de desarrollar controles parentales para los personajes de IA actuales y otros para los actualizados, Meta ha decidido pausar el acceso de los adolescentes a la versión actual, mientras finaliza la nueva iteración. “Cuando esa nueva versión esté disponible para adolescentes, vendrá con controles parentales”, concluyó.

Con todo ello, aunque la compañía no ha especificado cuándo se prevé que lancen sus personajes de IA actualizados, sí ha subrayado que continuarán trabajando para ofrecer a los padres información sobre las conversaciones con el asistente Meta AI, mientras tanto.

*Con información de Europa Press.