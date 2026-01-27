Tecnología

“Falsa y absurda”: WhatsApp responde a las acusaciones sobre supuestas fallas en la privacidad de su cifrado de extremo a extremo

La compañía salió en su defensa y afirmó que los mensajes de los usuarios están debidamente protegidos y no pueden ser leídos por terceros.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
27 de enero de 2026, 12:55 p. m.
WhatsApp responde a la demanda: “El cifrado es real y plenamente funcional”.
WhatsApp responde a la demanda: “El cifrado es real y plenamente funcional”. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Una nueva demanda presentada contra Meta por diversos grupos internacionales acusa a la compañía de acceder a los mensajes de los usuarios de WhatsApp, al señalar que sus medidas de cifrado de extremo a extremo no serían reales. No obstante, la empresa ha negado de forma categórica estas acusaciones.

Una de las principales características de la plataforma de mensajería instantánea, propiedad de Meta, es la implementación del cifrado de extremo a extremo en todas sus funciones, que abarca desde los mensajes de los chats hasta las copias de seguridad protegidas con llaves de acceso.

WhatsApp
Meta considera que la demanda carece de sustento legal y técnico. Foto: Getty Images

Este sistema de seguridad y privacidad, activado de forma predeterminada, garantiza que únicamente el emisor y el receptor puedan acceder a mensajes, fotografías y llamadas. Para ello, la información se cifra, lo que impide que terceros —incluida la propia Meta— tengan acceso al contenido, como la ubicación en tiempo real o las actualizaciones de estado, según se detalla en la página de ayuda de la plataforma.

“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

Sin embargo, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco se ha interpuesto una demanda en la que se sostiene que Meta almacena, analiza y podría acceder a todas las comunicaciones realizadas a través de WhatsApp, pese a las supuestas medidas de privacidad anunciadas por la compañía.

Tecnología

Amantes de los carros en consolas esperan con ansias lanzamiento de Forza Horizon 6: cuándo llega y qué novedades trae

Tecnología

Android esconde un ajuste clave que mejora el rendimiento y la seguridad del celular: el truco que marca la diferencia

Tecnología

Colombia recibe dos nuevos pesos pesados en el mercado gamer: nuevo portátil y torre marcan tendencia

Tecnología

“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

Tecnología

“Todos en la Tierra van a querer uno”: Elon Musk anticipó cuál es el nuevo dispositivo que podría cambiar el mundo

Tecnología

¿Por qué las personas quieren volver a comprar el celular Nokia 1100?

Tecnología

La aplicación que se extiende por Europa como alternativa a WhatsApp y Telegram

Nación

Operación militar en Vista Hermosa, Meta, dejó dos integrantes de las disidencias de las Farc de alias Calarcá muertos y material incautado

Mejor Colombia

Todo listo para la feria agropecuaria más importante de la Orinoquía: espera generar más de $110.000 millones

Tecnología

Meta extiende los anuncios publicitarios en Threads a nivel global

En concreto, el grupo demandante, integrado por abogados de Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica, afirma que el sistema de cifrado de extremo a extremo de WhatsApp y sus herramientas de seguridad serían engañosos. Así lo recoge Bloomberg, medio que tuvo acceso al documento judicial.

WhatsApp se prepara para introducir nuevas funcionalidades en marzo de 2024, brindando a los usuarios herramientas adicionales para mejorar su comunicación digital.
El cifrado de extremo a extremo se implementa mediante el protocolo Signal, un sistema reconocido por su alto nivel de seguridad. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, el portavoz de WhatsApp, Andy Stone, respondió a estas acusaciones asegurando que “cualquier afirmación de que los mensajes de WhatsApp no están cifrados es categóricamente falsa y absurda”, al tiempo que ha matizado que la red social lleva utilizando el cifrado de extremo a extremo, mediante el protocolo Signal, durante una década. ”Esta demanda es una ficción frívola”, concluyó.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

Forza Horizon 6 ya tiene fecha de lanzamiento: llegará a Xbox y PC el próximo 19 de mayo

Amantes de los carros en consolas esperan con ansias lanzamiento de Forza Horizon 6: cuándo llega y qué novedades trae

WhatsApp responde a la demanda: “El cifrado es real y plenamente funcional”

“Falsa y absurda”: WhatsApp responde a las acusaciones sobre supuestas fallas en la privacidad de su cifrado de extremo a extremo

Cambiar este ajuste puede marcar una diferencia notable en el rendimiento del celular.

Android esconde un ajuste clave que mejora el rendimiento y la seguridad del celular: el truco que marca la diferencia

Jugadores y streamers en Colombia cuentan con nuevos equipos diseñados para alto desempeño.

Colombia recibe dos nuevos pesos pesados en el mercado gamer: nuevo portátil y torre marcan tendencia

Un breve comentario publicado en X bastó para que el debate sobre la seguridad de los chats se intensificara.

“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

Musk describió un escenario en el que las tareas diarias dejarán de depender del esfuerzo humano.

“Todos en la Tierra van a querer uno”: Elon Musk anticipó cuál es el nuevo dispositivo que podría cambiar el mundo

El cansancio frente a los smartphones impulsa el regreso de celulares sin internet.

¿Por qué las personas quieren volver a comprar el celular Nokia 1100?

Signal, la aplicación que recomienda Elon Musk para reemplazar a WhatsApp.

La aplicación que se extiende por Europa como alternativa a WhatsApp y Telegram

Nuevos títulos y regresos conocidos coinciden en una semana clave para los jugadores.

Videojuegos más destacados que llegan del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 para Steam, Switch, PlayStation

Una nueva teoría propone múltiples singularidades en el espacio en lugar de materia oscura y energía oscura.

Sin materia oscura no existiría la vida: el mapa que explica el origen de galaxias, estrellas y planetas

Noticias Destacadas