“Falsa y absurda”: WhatsApp responde a las acusaciones sobre supuestas fallas en la privacidad de su cifrado de extremo a extremo

Una nueva demanda presentada contra Meta por diversos grupos internacionales acusa a la compañía de acceder a los mensajes de los usuarios de WhatsApp, al señalar que sus medidas de cifrado de extremo a extremo no serían reales. No obstante, la empresa ha negado de forma categórica estas acusaciones.

Una de las principales características de la plataforma de mensajería instantánea, propiedad de Meta, es la implementación del cifrado de extremo a extremo en todas sus funciones, que abarca desde los mensajes de los chats hasta las copias de seguridad protegidas con llaves de acceso.

Meta considera que la demanda carece de sustento legal y técnico. Foto: Getty Images

Este sistema de seguridad y privacidad, activado de forma predeterminada, garantiza que únicamente el emisor y el receptor puedan acceder a mensajes, fotografías y llamadas. Para ello, la información se cifra, lo que impide que terceros —incluida la propia Meta— tengan acceso al contenido, como la ubicación en tiempo real o las actualizaciones de estado, según se detalla en la página de ayuda de la plataforma.

“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

Sin embargo, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco se ha interpuesto una demanda en la que se sostiene que Meta almacena, analiza y podría acceder a todas las comunicaciones realizadas a través de WhatsApp, pese a las supuestas medidas de privacidad anunciadas por la compañía.

En concreto, el grupo demandante, integrado por abogados de Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica, afirma que el sistema de cifrado de extremo a extremo de WhatsApp y sus herramientas de seguridad serían engañosos. Así lo recoge Bloomberg, medio que tuvo acceso al documento judicial.

El cifrado de extremo a extremo se implementa mediante el protocolo Signal, un sistema reconocido por su alto nivel de seguridad. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, el portavoz de WhatsApp, Andy Stone, respondió a estas acusaciones asegurando que “cualquier afirmación de que los mensajes de WhatsApp no están cifrados es categóricamente falsa y absurda”, al tiempo que ha matizado que la red social lleva utilizando el cifrado de extremo a extremo, mediante el protocolo Signal, durante una década. ”Esta demanda es una ficción frívola”, concluyó.

*Con información de Europa Press.