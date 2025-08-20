Suscribirse

Advertencia por calor en el sur de la Florida: aquí el pronóstico para este miércoles 20 de agosto

Habrá ola de calor, pero también horas con lluvia.

Redacción Mundo
20 de agosto de 2025, 2:03 p. m.
Miami suele tener climas más cálidos durante el verano. | Foto: Getty Images

El Servicio Nacional del Clima (NWS, por sus siglas en inglés), arroja que habrá una sensación de calor importante en el sureste de Florida, con temperaturas altas entre los 40°C y 45°C.

La advertencia de calor aplicará para los condados de Palm Beach, Broward y Miami-Dade, y estará en vigor entre las 11:00 am y 7:00 pm.

Este tipo de clima podría representar un riesgo para la salud humana si no se toman las medidas preventivas que requiere el ambiente actual.

Se recomienda que si tiene la posibilidad de usar aire acondicionado, no dude en hacerlo.

Trate de limitar su exposición directa al sol, sobre todo después del medio día. Además, es recomendable vestir prendas livianas y de colores claros.

Igualmente, es fundamental mantenerse hidratado durante el día para evitar complicaciones.

No se quede encerrado en un carro durante el día, ya que puede resultar mortal. Ni los niños ni los animales deben estar expuestos a estas condiciones.

Por otra parte, el pronóstico de Telemundo afirma que el huracán Erin influirá en el tiempo local, a pesar de que aún se mantiene lejano a las costas de Florida.

Las brisas marinas podrían activar lluvias y algunas tormentas dispersas en la tarde.

El viento tomará una componente más del oeste, abriendo la puerta a que algunas tormentas avancen hacia la costa este en horas de la tarde”, sostiene el reporte.

Por lo tanto, y a pesar del calor, el paraguas o una chaqueta contra la lluvia será necesario si sale a la calle.

