El Servicio Nacional del Clima (NWS, por sus siglas en inglés), arroja que habrá una sensación de calor importante en el sureste de Florida, con temperaturas altas entre los 40°C y 45°C.

La advertencia de calor aplicará para los condados de Palm Beach, Broward y Miami-Dade, y estará en vigor entre las 11:00 am y 7:00 pm.

Este tipo de clima podría representar un riesgo para la salud humana si no se toman las medidas preventivas que requiere el ambiente actual.

8/20 - A Heat Advisory is in effect for Southeast Florida today through 7PM.



Highs up to the mid 90s are expected with heat index values potentially approaching 110. Scattered showers and storms may provide some relief, but plentiful sun is expected for much of the day. pic.twitter.com/dSitgySx5h — NWS Miami (@NWSMiami) August 20, 2025

Se recomienda que si tiene la posibilidad de usar aire acondicionado, no dude en hacerlo.

Trate de limitar su exposición directa al sol, sobre todo después del medio día. Además, es recomendable vestir prendas livianas y de colores claros.

Igualmente, es fundamental mantenerse hidratado durante el día para evitar complicaciones.

No se quede encerrado en un carro durante el día, ya que puede resultar mortal. Ni los niños ni los animales deben estar expuestos a estas condiciones.

Por otra parte, el pronóstico de Telemundo afirma que el huracán Erin influirá en el tiempo local, a pesar de que aún se mantiene lejano a las costas de Florida.

Las brisas marinas podrían activar lluvias y algunas tormentas dispersas en la tarde.

“El viento tomará una componente más del oeste, abriendo la puerta a que algunas tormentas avancen hacia la costa este en horas de la tarde”, sostiene el reporte.