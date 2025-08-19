Suscribirse

Estados Unidos

Huracán Erin dispara evacuaciones en Outer Banks de Carolina del Norte: olas de hasta 15 pies, corrientes peligrosas y cierre de carreteras

Autoridades de Carolina del Norte ordenaron evacuaciones en el Outer Banks ante marejadas, inundaciones y corrientes peligrosas del huracán Erin.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

19 de agosto de 2025, 1:14 p. m.
Vector
Huracán Erin rumbo a Florida, Georgia, Carolina del Norte y del Sur, y Virginia | Foto: Getty Images

Huracán Erin, aunque no está previsto que toque tierra firme en Estados Unidos, ha desatado medidas drásticas en Carolina del Norte debido a sus efectos indirectos, especialmente en las islas barrera del Outer Banks.

El huracán ha generado un incremento de evacuaciones obligatorias en zonas como las islas Hatteras y Ocracoke, donde las autoridades locales han declarado estado de emergencia para salvaguardar vidas y estructuras ante el avance de la tormenta en el Atlántico.

Las evacuaciones de visitantes comenzaron el lunes y los de residentes se coordinaron para el martes, con rutas habilitadas hacia el oeste para evitar congestiones y peligros ante marejadas y carreteras inundadas.

EE.UU.
Huracán Erin rumbo a Florida, Georgia, Carolina del Norte y del Sur, y Virginia | Foto: Getty Images

La fuerza del huracán Erin ha sido destacada por su rápido fortalecimiento, pues alcanzó categoría 5 brevemente antes de estabilizarse en categoría 3, con vientos sostenidos entre 110 y 130 millas por hora.

Lo más leído

1. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
2. Reloj Rolex de $56 millones podría ser clave dentro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: aparece relevante detalle
3. Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia

Aunque su trayectoria ha evitado un impacto directo, su tamaño y energía han producido olas marejadas peligrosas de 15 a 25 pies, corrientes de resaca mortales, inundaciones costeras y erosión en playas, especialmente desde la tarde del martes hasta el jueves.

Contexto: Imágenes satelitales revelan el poder de Erin: así se formaría el primer huracán de la temporada 2025

Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y del Centro Nacional de Huracanes (NHC) han advertido sobre olas destructivas, marejada ciclónica de 1 a 4 pies y la probabilidad de que tramos de la Highway 12, vital para la conectividad de las islas, queden intransitables.

Además, los salvavidas reportaron el rescate de al menos 60 bañistas atrapados por fuerte corrientes en la región de Wrightsville Beach, lo que subraya la gravedad del riesgo.

EE.UU.
Huracán Erin rumbo a Florida, Georgia, Carolina del Norte y del Sur, y Virginia. | Foto: Getty Images

Autoridades locales han suspendido servicios, cerrado oficinas y cancelado eventos comunitarios, mientras se preparan refugios con capacidad para animales, medicamentos y transporte para quienes no disponen de vehículo.

Contexto: Impactante video muestra el instante en que un rayo provoca una bola de fuego en medio de una feroz tormenta

Un ejemplo conmovedor lo encarna Holly Andrzejewski, quien había adquirido el histórico Atlantic Inn en Hatteras Island apenas hace días y se vio obligada a cancelar reservas, reubicar muebles y asegurarse de contar con generadores y suministros básicos, mientras permanece en la isla para cuidar su propiedad.

Simultáneamente, otros negocios locales recuerdan daños pasados, como los provocados por el huracán Dorian en 2019, lo que eleva la tensión ante los posibles impactos acumulados en esta temporada.

El Centro Nacional de Huracanes indica que Erin tiene el potencial de convertirse en el primer gran huracán de la temporada 2025. (
Lisa Bucci, especialista en huracanes, trabaja cerca de las pantallas que muestran la tormenta tropical Erin mientras siguen su avance el 13 de agosto de 2025 en el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida. | Foto: Getty Images

En el ámbito estatal, el equipo de emergencia de Carolina del Norte se encuentra en constante coordinación con agencias federales y locales para monitorear el avance de Erin, emitir alertas y anticipar escenarios de impacto, lo cual ha incluido advertencias para zonas tan al sur como Beaufort Inlet hasta Duck y Cape Lookout.

El fenómeno también se extiende a otras regiones, pues se esperan corrientes peligrosas desde Florida hasta Nueva Inglaterra, así como posibles efectos en Bermuda y Europa en días siguientes.

Aunque Erin no tocará tierra estadounidense, su poder destructivo domina la costa este, obligando a respuestas urgentes y coordinadas, mientras el Atlántico demuestra una vez más la necesidad necesaria de prepararse para tormentas cada vez más intensas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los Costeños, detrás de millonario robo a joyería del norte de Barranquilla: 6 capturados por la Policía

2. Trump es captado por un micrófono abierto en medio de diálogo con Macron, lo que dijo se hizo viral en las redes sociales

3. Mhoni Vidente vaticinó preocupante situación que golpeará a país latino y advirtió caos: “La gente no entiende”

4. Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

5. Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HuracánEstados UnidosevacuaciónCarolina del NortepeligroevacuaciónInundaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.