ESTADOS UNIDOS

Impactante video muestra el instante en que un rayo provoca una bola de fuego en medio de una feroz tormenta

La tormenta que se experimentó en Carolina del Sur podría convertirse en huracán el próximo miércoles.

Redacción Mundo
12 de agosto de 2025, 11:06 p. m.
tormenta erin
Un rayo cayó sobre un transformador eléctrico en medio de la carretera. | Foto: Tomada de redes sociales

Una fuerte tormenta azotó el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, el pasado lunes 11 de agosto. Las condiciones climáticas derrumbaron árboles y cables de electricidad, además de que se evidenciaron amenazantes rayos, uno que impactó en un transformador de energía, provocando una gran explosión que causó una bola de fuego mientras que los carros pasaban al lado del lugar.

El momento quedó captado en video por la cámara de seguridad de un vehículo que circulaba por la zona. El auto era del Departamento de Policía de la ciudad de Mount Pleasant.

“¡Demasiada emoción para un lunes! El rayo provocó cortes de luz y retrasos en el tráfico. Afortunadamente, nadie resultó herido y @DominionEnergy respondió rápidamente, restableciendo el suministro eléctrico y retirando los cables caídos”, compartió la policía en su perfil de X.

El video que publicaron las autoridades demuestra cómo el rayo cayó sobre el transformador eléctrico de la empresa de servicios energéticos, Dominion Energy. El impacto causó una explosión, mientras que los carros iban a toda velocidad por la carretera. Se ven chispas, bolas de fuego y humo negro salir de los cables y de las instalaciones.

tormenta erin
La cámara de un carro de policía captó el momento. | Foto: Tomada de redes sociales

Las fuertes condiciones del clima se deben al paso de huracanes y tormentas por Estados Unidos los siguientes meses. En este caso, la tormenta tropical Erin ha provocado estragos en el estado del país. Las autoridades climáticas han manifestado que este fenómeno podría alcanzar la categoría de huracán, convirtiéndose en el primero de este año.

Este empezó a formarse en la costa occidental de África y ha estado ganando impulso y fuerza al acercarse al Caribe y el sur de Estados Unidos. Por lo tanto, la tormenta podría subir a categoría de huracán el próximo miércoles, 13 de agosto. Incluso, detalles de AccuWeather, anunciaron que podrían alcanzar la categoría 3 —en la escala Saffir-Simpson— el próximo 16 de agosto.

tormenta erin
La tormenta Erin podría convertirse en huracán esta semana. | Foto: Tomada de redes sociales

“Erin será guiado inicialmente por los vientos alisios del noreste y luego por la circulación en el sentido de las agujas del reloj alrededor del enorme frente de Bermudas sobre el Atlántico central”, dijo el experto de AccuWeather, Alex DaSilva, al medio local Greenville News.

Ante la situación, los expertos han detallado que se sentirán los efectos del huracán a partir del viernes 15 de agosto y por la semana siguiente. Se ha instado a los residentes, que deseen visitar las playas del Atlántico, tener precaución y medidas de seguridad, además de permanecer en los lugares donde haya presencia de socorristas, en caso de un aumento de oleaje.

Noticias relacionadas

Estados UnidosTormentaHuracán

Noticias Destacadas

