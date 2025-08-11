Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

En la madrugada del pasado sábado 9 de agosto se registró una severa tormenta en el estado de Nebraska, en Estados Unidos, que provocó la muerte de una persona y otras decenas de residentes quedaron con heridas graves tras las duras condiciones climáticas.

Aquel día, las autoridades anunciaron que se reportaron varios heridos en una prisión estatal que obligó a los agentes policiales a reubicar a los reclusos en habitaciones que no presentaron daños. La tragedia se dio debido a que los fuertes vientos arrancaron el techo del establecimiento.

Las lluvias se presentaron en la ciudad de Lincoln, donde cientos de árboles cayeron sobre autos y casas de algunos vecindarios.

El Departamento de Bomberos Voluntarios de Waterloo, en un comunicado que emitieron el sábado en la tarde, aseguraron que cerca de las 7 de la mañana recibieron una llamada de emergencia sobre un carro que había sido aplastado por un árbol caído, en el parque Two Rivers, en la ciudad de Omaha.

El árbol se vino abajo debido a los vientos registrados a 128 kilómetros por hora, según los detalles del Servicio Meteorológico Nacional.

El informe de los bomberos especificó que una mujer, a bordo del auto, murió en el lugar de los hechos, mientras que un hombre quedó atrapado allí. Los oficiales estuvieron cerca de 90 minutos intentando rescatar a la víctima, debido al gran tamaño y peso del árbol. El hombre fue llevado a un hospital cercano para ser atendido luego de su rescate.

Cientos de carros y viviendas fueron aplastados por la caída de árboles. | Foto: Departamento de bomberos de Waterloo

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas en este trágico incidente y queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia de la víctima”, escribió el departamento de bomberos en el comunicado. “También agradecemos el esfuerzo coordinado de todas las agencias involucradas en este complejo rescate”.

Se registraron más daños en todo el estado de Nebraska, varios árboles se vinieron abajo, los techos y las líneas eléctricas de algunas zonas citadinas salieron volando por los fuertes vientos que acompañaron la tormenta del sábado. Miles de personas se quedaron sin electricidad por largas horas, mientras se regulaban las condiciones climáticas.

En la capital del estado, Lincoln, la tormenta causó importantes daños en dos unidades de vivienda en la Penitencial Estatal de Nebraska, provocando que varios prisioneros presentaran heridas, mientras que 387 reclusos fueron trasladados a otras zonas de las instalaciones, según especificó el Departamento de Servicios Correccionales del estado en un comunicado oficial.

El servicio del clima indicó que los vientos superaron los 120 kilómetros por hora. | Foto: Getty Images

Este también anunció que las visitas serían canceladas durante todo el fin de semana.