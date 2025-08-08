Alertan por tormenta tropical Ivo: ¿cuándo alcanzará su punto más fuerte y a qué zonas llegará?

La tormenta tropical Ivo continúa su trayectoria por el océano Pacífico y se espera que se intensifique en las próximas horas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el sistema podría alcanzar su punto más fuerte entre el jueves y el viernes, principalmente en las zonas costeras del occidente y noreste de México.

Las autoridades han emitido alertas preventivas ante el riesgo de lluvias torrenciales y oleaje elevado.

Los estados afectados por la tormenta Ivo

De acuerdo al último reporte de metereología, se indica que la tormenta tropical Ivo, en las próximas horas, seguirá su camino sobre el océano Pacífico, trayendo lluvias intensas, de 150 mm en Jalisco, y lluvias fuertes, de 50 a 75 mm, en California y Michoacán, México.

Los avisos de Centro Nacional de Huracanes (NHC) y Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN/CONAGUA) indican que el centro de la tormenta tropical IVO se localiza al sur de las costas de Guerrero.

De acuerdo a lo que se registra en Meteored, se estiman lluvias muy fuertes de 80 mm a intensas de hasta 100 mm en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y aguaceros de 50 mm en Chiapas. Además, las precipitaciones podrán estar acompañadas con tormentas eléctricas y posibles trombas marinas en áreas costeras.

La Baja California Sur tendrá la presencia de varios chubascos, los cuales podrían estar acompañados por descargas eléctricas. Esto podrá incidir en el aumento de los niveles de ríos y arroyos, por lo que es posible que se presenten algunas inundaciones.

Ante la situación, la Comisión Nacional del Agua ha hecho un llamado a la ciudadanía para aumentar las precauciones en los estados mencionados, a evitar la navegación marítima y a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, de acuerdo a lo que se registra en el medio AS.

La tormenta que puede convertirse en huracán

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Ivo podría convertirse el día de hoy en huracán categoría 1, con posibles efectos en la zona de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Según el pronóstico, el sistema comenzará a alejarse de las costas mexicanas durante el fin de semana y se espera que se debilite cerca de Cabo San Lázaro este lunes, 11 de agosto de 2025.

Recomendaciones a tener en cuenta

Las autoridades han da do algunas recomendaciones para tener en cuenta ante el paso de la tormenta Ivo: