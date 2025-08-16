Erín, el primer huracán de la temporada en el Atlántico, creció a categoría cinco

El huracán Erin sigue ganando fuerza en la medida que avanzan las horas y ya logró alcanzar la categoría cinco de la escala de Saffir Simpson y continúa avanzando por el Caribe con vientos sostenidos de unos 260 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos alertó este sábado, 16 de agosto, de los avances de un “peligroso” ciclón que, en principio, no tocará tierra, pero provocará algunas emergencias.

Se espera que la zona exterior del huracán pueda provocar lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en algunos archipiélagos de la zona, entre ellos las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

La entidad ya había reportado este sábado que Erín había alcanzando vientos máximos sostenidos de hasta 230 kilómetros por horas, pasando a ser considerado un “huracán mayor”, que en ese momento era de categoría cuatro.

La tormenta se encontraba a unos 195 kilómetros al noreste de Anguila, en las Islas de Sotavento del norte, un área que incluye las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas.

ERIN SE FORTALECE RÁPIDAMENTE, SIENDO AHORA UN CATASTRÓFICO HURACÁN CATEGORÍA 5 🌀



A las 11:00 a. m., el centro del huracán Erín fue localizado cerca de la latitud 19.7 norte y longitud 62.8 oeste, a unos 170 km al norte de Anguila.

“Erin ya alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson”, informó el NHC en su boletín del sábado temprano.

“Se prevé un fortalecimiento rápido y continuo hoy, seguido de fluctuaciones en la intensidad durante el fin de semana”, señaló. Las alertas de tormenta tropical mantienen vigencia para Saint Martin, San Bartolomé y Sint Maarten.

El ojo del huracán podría moverse durante el fin de semana justo al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

La tormenta puede llegar a inundar las islas con hasta 15 centímetros de lluvia en zonas aisladas, según el NHC, que también alertó sobre posibles “inundaciones repentinas y urbanas de magnitud local, junto con deslizamientos de tierra o de lodo”.

El oleaje generado por Erin afectará partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y las Islas Turcas y Caicos el sábado y domingo.

A principios de la próxima semana se extenderá a las Bahamas, Bermudas y la costa este de Estados Unidos, “corrientes de resaca potencialmente mortales”, según el NHC.

🔴🔴ACTUALIZACIÓN | El Huracán Erín no deja de sorprender: ya es categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 255 km/h.



⚠️Pasó de categoría 1 a categoría 5 en menos de 24 horas: la última vez que vimos algo semejante fue en el 2017 con el Huracán María.



📌11:49 AM | 16.8.2025… pic.twitter.com/yNwq1LTAd5 — Jean Suriel (@JeanSuriel) August 16, 2025

El NHC pronostica que el huracán virará con dirección norte la noche del domingo.

Meteorólogos manifestaron que confían en que se mantenga lejos de la línea costera de Estados Unidos, aunque aún puede causar un oleaje peligroso y erosiones en lugares como Carolina del Norte.

Se prevé que la temporada de huracanes del Atlántico, de junio a noviembre, sea más intensa de lo normal, según predicciones meteorológicas.

🚨 | ÚLTIMA HORA: Erin se fortalece rápidamente hasta convertirse en un poderoso huracán de categoría 5 con vientos de 160 mph al norte de las Islas de Sotavento. - NHC.

El año pasado, varias tormentas de gran magnitud sacudieron la región, incluyendo el huracán Helene, que dejó a su paso más de 200 muertos en el sureste de Estados Unidos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), encargada de la gestión del NHC, ha sufrido recortes presupuestarios y despidos como parte de los planes del presidente estadounidense Donald Trump de reducir considerablemente la burocracia federal, lo que ha generado temores de fallos en los pronósticos de tormentas.

El cambio climático, concretamente el aumento de la temperatura del mar causado por la quema de combustibles fósiles, ha aumentado tanto la posibilidad de desarrollo de tormentas más intensas como su intensificación más rápida, según los científicos.