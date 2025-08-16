Suscribirse

El huracán Erin, primero de la temporada en el Atlántico, alcanza la categoría cuatro

El ciclón gana potencia en el Atlántico sin amenazas directas en tierra, con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora.

Redacción Mundo
16 de agosto de 2025, 1:58 p. m.
Este pendiente de los informes meteorológicos sobre el trayecto dela tormenta Erin y la posibilidad de que se convierta en huracán
Esté pendiente de los informes meteorológicos sobre el trayecto del huracán Erin. | Foto: Getty Images

El huracán Erin, el primero de la temporada en el océano Atlántico, ganó fuerza en las últimas horas hasta alcanzar la categoría cuatro de la escala de Saffir Simpson y avanza con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora.

Así lo refleja una alerta del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, que avisó este sábado de los avances de un “peligroso” ciclón que, en principio, no tocará tierra.

Sí se espera, no obstante, que la zona exterior del huracán pueda dejar lluvias e inundaciones en algunos archipiélagos de la zona, entre ellos las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

El Centro Nacional de Huracanes reportó que el huracán estaba localizado a unos 500 kilómetros al este de las islas de Sotavento, en el norte, un área que incluye las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses.

Se espera que genere intensas lluvias sobre estos territorios entre la noche del viernes y el domingo, con “inundaciones repentinas (...), así como deslizamientos de tierra o lodo”, advirtió la agencia meteorológica.

Contexto: ¿Huracán Erin pasará por Colombia?: Gestión del Riesgo responde

Las islas San Martín, San Bartolomé, Anguila y otras más al sur están bajo vigilancia.

Se espera un “fortalecimiento sostenido a rápido en los próximos días, y se pronostica que Erin se convierta en un huracán mayor durante el fin de semana”, indicó el NHC.

El centro añadió que la proyección del fenómeno en el extremo sur de su trayectoria puede llevarlo a afectar a República Dominicana y Haití, y luego las Bahamas.

Se espera que las olas impulsadas por Erin afecten partes de las islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, y puedan “generar condiciones de amenaza vital, fuerte oleaje y condiciones de corrientes de resaca”, según el NHC.

El NHC pronostica que el huracán virará con dirección norte la noche del domingo. Meteorólogos manifestaron que confían en que se mantenga lejos de la línea costera de Estados Unidos, aunque aún puede causar un oleaje peligroso y erosiones en lugares como Carolina del Norte.

Contexto: ¿Qué hacer antes de un huracán?: lo que no puede faltar en su plan de emergencia

Se prevé que la temporada de huracanes del Atlántico, de junio a noviembre, sea más intensa de lo normal, según predicciones meteorológicas.

El año pasado, varias tormentas de gran magnitud sacudieron la región, incluyendo el huracán Helene, que dejó a su paso más de 200 muertos en el sureste de Estados Unidos.

*Con información de AFP y Europa Press

