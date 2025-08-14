La tormenta tropical Erin avanza por el Atlántico con vientos sostenidos cercanos a los 85 km/h y condiciones atmosféricas propicias para su rápida intensificación.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema podría convertirse en huracán entre las próximas horas y el fin de semana.

Así va el recorrido de la tormenta Erin

De presentarse este fuerte cambio, no se prevé un impacto directo sobre la costa este de Estados Unidos, aunque sí se pueden presentar fuertes lluvias, marejadas y corrientes de resaca en regiones del Caribe, incluidas las Islas de Sotavento, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

La tormenta tropical Erin se ha intensificado incrementando sus vientos máximos a cerca de 85 km/h con ráfagas más fuertes y se espera que este fenómeno se convierta en huracán este viernes 15 de agosto.

De acuerdo a lo que informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), cada vez se presenta un entorno más favorable para que se intensifique este fenómeno, entre las próximas 24 y 48 horas.

“Se pronostica un fortalecimiento gradual durante el próximo día o dos, con posible mayor intensificación el viernes y sábado“, destacó.

Tenido en cuenta lo anterior, continúan las alertas sobre la formación de un huracán grande y poderoso sobre el suroeste del océano Atlántico este fin de semana.

El recorrido de la Tormenta Tropical Erin | Foto: Captura de pantalla Instagram @Deborah Martorell

Ubicación y trayectoria de la tormenta tropical Erin

El sistema continúa acercándose a la región del Caribe y la mañana de este jueves se ubica a 1,595 kilómetros al este de las Antillas Menores.

Aunque la tormenta se ha estado moviendo hacia el oeste, se prevé que hoy continúe con su trayectoria hacia el noreste, desde esta noche hasta el fin de semana.

Erin afectaría el fin de semana a las Antillas Menores

Según el CNH, las marejadas generadas por Erin comenzarán a afectar partes de las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico este fin de semana.

“Erin podría acercarse lo suficiente a las Islas de Sotavento del norte, Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana para producir algunos impactos en esas islas. Sin embargo, la magnitud de esos impactos aún no se sabe, y los intereses allí deben seguir vigilando el progreso de esta tormenta”, destacó.

Con respecto a las Antillas Mayores (República Dominicana, Haití, Cuba, Puerto Rico y Jamaica, aún hay muchas expectativas con respecto a los impactos que puedan ocurrir en ellas, al igual que en Bahamas y Bermudas.

Erin se perfila como uno de los sistemas más potentes de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, impulsada por aguas cálidas y vientos favorables.

Aunque su trayectoria probable la mantendría alejada de un impacto directo en Estados Unidos, la amenaza para el Caribe es real y requiere máxima atención.