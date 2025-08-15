Suscribirse

Nación

¿Huracán Erin pasará por Colombia?: Gestión del Riesgo responde

Las autoridades realizan monitoreos.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 6:39 p. m.
Este pendiente de los informes meteorológicos sobre el trayecto dela tormenta Erin y la posibilidad de que se convierta en huracán
Este pendiente de los informes meteorológicos sobre el trayecto dela tormenta Erin y la posibilidad de que se convierta en huracán. | Foto: Getty Images

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo dieron a conocer lo que pasará con el huracán Erin que hará presencia en el Caribe. Las autoridades en Colombia, se encuentran en máxima alerta realizando los monitoreos correspondientes.

"#TemporadaDeCiclones El huracán Erin no tendrá influencia directa sobre Colombia. Se esperan lluvias hoy y mañana en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, así como en Santander, Norte de Santander, Antioquia y zonas del Pacífico, asociadas a otros fenómenos meteorológicos. Consulta siempre fuentes oficiales como el @IDEAMColombia, @DimarColombia y la #UNGRD“, señalaron por medio de su cuenta en la red social X.

Se conoció que “el pronóstico indica que no tendrá afectación directa sobre Colombia, pero puede presentarse un incremento de las lluvias entre hoy y mañana en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico; asociado principalmente a fenómenos de carácter local y regional”.

De acuerdo a lo que ha anunciado el Centro Nacional de Huracanes, se espera que la tormenta tropical Erin continúe fortaleciéndose y se convierta en huracán hoy.

Erin surge tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter. Chantal fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte en julio.

Además, se pronostica que la tormenta tropical Erin se convertirá en un huracán de categoría 4.

Actualmente, hay una alerta de tormenta tropical vigente para los siguientes lugares:

  • Anguila y Barbuda
  • St. Martín y St. Bartolomé
  • Saba y St. Eustaquio
  • Sint Maarten

El NHC advierte que Erin podría alcanzar la categoría 3 (huracán importante) el domingo, e incluso intensificarse hasta categoría 4 en los días siguientes si las condiciones oceánicas y atmosféricas siguen siendo favorable.

Contexto: Tormenta tropical ‘Erin’ está en camino a convertirse en el primer huracán de la temporada: ¿cuál es el pronóstico para hoy?

Aunque es poco probable que haya un impacto directo sobre tierra firme, no está del todo descartado el riesgo para la costa este de Estados Unidos, ya que se pueden presentar olas peligrosas y fuertes corrientes de agua.

Por ahora, se ha emitido un aviso de tormenta tropical para varias islas del Caribe, en donde se esperan lluvias intensas, inundaciones y posibles deslizamientos.

HuracánUNGRDColombia

