¿Huracán Erin pasará por Colombia?: Gestión del Riesgo responde

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo dieron a conocer lo que pasará con el huracán Erin que hará presencia en el Caribe. Las autoridades en Colombia, se encuentran en máxima alerta realizando los monitoreos correspondientes.

"#TemporadaDeCiclones El huracán Erin no tendrá influencia directa sobre Colombia. Se esperan lluvias hoy y mañana en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, así como en Santander, Norte de Santander, Antioquia y zonas del Pacífico, asociadas a otros fenómenos meteorológicos. Consulta siempre fuentes oficiales como el @IDEAMColombia, @DimarColombia y la #UNGRD“, señalaron por medio de su cuenta en la red social X.

#TemporadaDeCiclones 🌀 El huracán Erin ❌ no tendrá influencia directa sobre Colombia.

Se conoció que “el pronóstico indica que no tendrá afectación directa sobre Colombia, pero puede presentarse un incremento de las lluvias entre hoy y mañana en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico; asociado principalmente a fenómenos de carácter local y regional”.

De acuerdo a lo que ha anunciado el Centro Nacional de Huracanes, se espera que la tormenta tropical Erin continúe fortaleciéndose y se convierta en huracán hoy.

Erin surge tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter. Chantal fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte en julio.

Además, se pronostica que la tormenta tropical Erin se convertirá en un huracán de categoría 4.

Actualmente, hay una alerta de tormenta tropical vigente para los siguientes lugares:

Anguila y Barbuda

St. Martín y St. Bartolomé

Saba y St. Eustaquio

Sint Maarten

El NHC advierte que Erin podría alcanzar la categoría 3 (huracán importante) el domingo, e incluso intensificarse hasta categoría 4 en los días siguientes si las condiciones oceánicas y atmosféricas siguen siendo favorable.

Aunque es poco probable que haya un impacto directo sobre tierra firme, no está del todo descartado el riesgo para la costa este de Estados Unidos, ya que se pueden presentar olas peligrosas y fuertes corrientes de agua.