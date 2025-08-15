Tormenta tropical ‘Erin’ está en camino a convertirse en el primer huracán de la temporada: ¿cuál es el pronóstico para hoy?

La tormenta tropical Erin sigue intensificándose en su paso por el Atlántico, por lo que cada vez es más alta la posibilidad de que se convierta en huracán, de acuerdo a lo que se informa desde el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Entre este viernes y el fin de semana, se espera que la tormenta vaya tomando más fuerza, alcanzando su mayor punto de intensidad.

¿Cómo está avanzando Erin?

De acuerdo a lo que se ha informado en medios como AP News, en estos momentos, Erin se ubica a unos 550 a 835 km al este de las Antillas Menores, con vientos sostenidos de entre 110 km/h y 70 mph (112 km/h).

Va avanzando con rumbo oeste - noreste, a una velocidad de 17 a 28 kilómetros por hora. Varios modelos meteorológicos proyectan que, durante el fin de semana, pasará muy cerca de las Islas de Sotavento, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

De acuerdo a lo que ha anunciado el Centro Nacional de Huracanes, se espera que la tormenta tropical Erin continúe fortaleciéndose y se convierta en huracán hoy.

Además, se pronostica que la tormenta tropical Erin se convertirá en un huracán de categoría 4.

Actualmente, hay una alerta de tormenta tropical vigente para los siguientes lugares:

Anguila y Barbuda

St. Martín y St. Bartolomé

Saba y St. Eustaquio

Sint Maarten

De acuerdo al boletín más reciente del NHC, Erin generará lluvias intensas y en Miami habrá acumulaciones de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas) y máximos aislados de 150 milímetros (6 pulgadas), por lo que se podrían presentar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Asimismo, se esperan marejadas peligrosas y corrientes de resaca en la región a partir del fin de semana.

TRACKING THE TROPICS | Tropical Storm Erin is expected to strengthen and become a hurricane today, the National Hurricane Center said. More: https://t.co/UmjF9S8SsF pic.twitter.com/VZOW5QPMqI — WFLA NEWS (@WFLA) August 15, 2025

Erin surge tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

Chantal fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte en julio.

¿Cómo se comportará Erin en este fin de semana?

El NHC advierte que Erin podría alcanzar la categoría 3 (huracán importante) el domingo, e incluso intensificarse hasta categoría 4 en los días siguientes si las condiciones oceánicas y atmosféricas siguen siendo favorable.

Aunque es poco probable que haya un impacto directo sobre tierra firme, no está del todo descartado el riesgo para la costa este de Estados Unidos, ya que se pueden presentar olas peligrosas y fuertes corrientes de agua.

Por ahora, se ha emitido un aviso de tormenta tropical para varias islas del Caribe, en donde se esperan lluvias intensas, inundaciones y posibles deslizamientos.