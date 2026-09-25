Estos son los encantos del pueblo del Eje Cafetero que comparte nombre con un país europeo, ideal para los amantes de la aventura

El departamento del Quindío es uno de los destinos más atractivos de Colombia. Pese a ser uno de los menos extensos del país, ofrece a sus visitantes naturaleza, café, pueblos bonitos, gastronomía y actividades de aventura. Sus municipios hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido como patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Uno de ellos es Montenegro, ubicado a solo 20 kilómetros de Armenia.

Esta población, que comparte nombre con Montenegro, un pequeño país europeo, es sede del Parque Nacional del Café, uno de los sitios más visitados por turistas en el país y cuenta con una importante oferta hotelera.

El portal Rutas del Paisaje Cafetero resalta que Montenegro es “tierra de café y esparcimiento. El hecho de ser la sede del Parque Nacional del Café, sumado a su amplia oferta de alojamientos rurales y hoteles campestres, hacen de este municipio un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y el descanso”,

Historia

Montenegro recibió la declaratoria de municipio en 1911, casi dos décadas después de su fundación por colonos antioqueños a finales del siglo XIX.

Luego de un siglo de fundación, este municipio ha tenido grandes transformaciones; sin embargo, la cultura cafetera sigue presente.

“La transformación de Montenegro ha sido ejemplar. Difícilmente el grupo de colonos que llegó en 1890 a abrir la manigua hubiera pensado que en poco más de cien años, el municipio concentraría uno de los parques más importantes del país, cientos de establecimientos de turismo agroecológico, y que sería, sin lugar a dudas, un paso obligado para quien viaje por Quindío”, resalta el sitio Paisaje Cultural Cafetero.

En sus tierras también cultiva piña, plátano, cítricos y tomate.

Sitios de interés

El Parque del Café es un complejo ubicado en zona rural de Montenegro, en el kilómetro 6, vía Pueblo Tapao, a solo 20 minutos de Armenia.

Parque del Café Foto: Créditos - Facebook: Parque del Café Oficial

Este parque temático creado en 1995 comprende más de 40 atracciones, entre las que se encuentran un teleférico, montañas rusas, arquitectura folclórica paisa, un museo, entre otras.

El portal Paisaje Cultural Cafetero señala que, además del parque, el municipio tiene otros atractivos, como cabañas, parques de diversiones y fincas cafeteras, las cuales ofrecen recorridos para que las personas conozcan el proceso de producción de la bebida nacional.

Adicionalmente, destaca la publicación que los turistas pueden recorrer el centro histórico del municipio, que tiene emblemas de la arquitectura de la región, como la iglesia de San José y el parque central.