El encantador municipio de Boyacá conocido por su famoso queso; destino ideal para los amantes de este alimento

Colombia es un país que no solo es reconocido por sus lugares emblemáticos, esta nación también es reconocida por tener una de las gastronomías más ricas de todo el mundo.

Este es el caso de un pueblo del departamento de Boyacá que produce uno de los quesos más deliciosos y galardonados en todo el mundo.

De acuerdo a la información compartida por las autoridades locales, este municipio es reconocido por elaborar el mejor queso de Colombia.

Se trata del queso de Paipa, un producto artesanal que cuenta con la Denominación de Origen, un reconocimiento que garantiza la calidad, autenticidad y la estrecha relación de dicho producto con la región.

Este municipio es reconocido por elaborar el mejor queso de Colombia. | Foto: Getty Images

Este queso se produce en Paipa y Sotaquirá, donde la tradición quesera tiene más de dos siglos de historia. Este es el único queso semimadurado del país que se encuentra posicionado como un referente nacional e internacional. El sabor, textura y proceso artesanal han convertido a este queso en uno de los más premiados, y diversos chefs consideran que este producto tiene la misma calidad que un queso de Europa, como el Manchego o el Roquefort.

El queso de Paipa cuenta con un sabor ácido de intensidad moderada, seguido por un amargor suave que le aporta esa complejidad fascinante. Además, presenta un aroma rancio que deja un remanente de sabor salado en el paladar.

Atractivos turísticos de Paipa

Uno de los principales atractivos turísticos que tiene este municipio, que está relacionado con el queso, es el mirador turístico en forma de queso, una construcción que rinde homenaje al famoso queso de esta región.

Allí los turistas podrán disfrutar de una llamativa vista del lago Sochagota, también podrán admirar el diseño inspirado en el popular queso Paipa, uno de los productos típicos boyacenses.

Mirador Cochauaria, a solo 7 minutos del Lago Sochagota en Paipa, Boyacá. | Foto: Instagram @cortupaipaturismo

Así puede llegar a este encantador pueblo

Aquellos viajeros que estén interesados en visitar Paipa es sus próximas vacaciones lo podrán hacer de dos maneras: por tierra o por aire.

Paipa está ubicado en el centro-oriente de Colombia, siendo el sexto destino más poblado de Boyacá, después de Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá y Puerto Boyacá.

Este pueblo también es conocido como la ‘Capital Turística del oriente colombiano’. Su cercanía con Bogotá permite un recorrido de un poco más de 160 kilómetros, un trayecto relativamente corto.