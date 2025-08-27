Suscribirse

Turismo

El encantador municipio de Boyacá conocido por su famoso queso; destino ideal para los amantes de este alimento

Este municipio es reconocido por elaborar el mejor queso de Colombia.

Redacción Turismo
28 de agosto de 2025, 1:42 a. m.
Anímese a conocer el lugar más frío de Colombia
Este municipio es reconocido por elaborar el mejor queso de Colombia. | Foto: Instagram @deisshy

Colombia es un país que no solo es reconocido por sus lugares emblemáticos, esta nación también es reconocida por tener una de las gastronomías más ricas de todo el mundo.

Este es el caso de un pueblo del departamento de Boyacá que produce uno de los quesos más deliciosos y galardonados en todo el mundo.

De acuerdo a la información compartida por las autoridades locales, este municipio es reconocido por elaborar el mejor queso de Colombia.

Se trata del queso de Paipa, un producto artesanal que cuenta con la Denominación de Origen, un reconocimiento que garantiza la calidad, autenticidad y la estrecha relación de dicho producto con la región.

Paipa
Este municipio es reconocido por elaborar el mejor queso de Colombia. | Foto: Getty Images

Este queso se produce en Paipa y Sotaquirá, donde la tradición quesera tiene más de dos siglos de historia. Este es el único queso semimadurado del país que se encuentra posicionado como un referente nacional e internacional. El sabor, textura y proceso artesanal han convertido a este queso en uno de los más premiados, y diversos chefs consideran que este producto tiene la misma calidad que un queso de Europa, como el Manchego o el Roquefort.

El queso de Paipa cuenta con un sabor ácido de intensidad moderada, seguido por un amargor suave que le aporta esa complejidad fascinante. Además, presenta un aroma rancio que deja un remanente de sabor salado en el paladar.

Contexto: El municipio colombiano que lleva el mismo nombre de su departamento, un destino con una de las iglesias más lindas de la región

Atractivos turísticos de Paipa

Uno de los principales atractivos turísticos que tiene este municipio, que está relacionado con el queso, es el mirador turístico en forma de queso, una construcción que rinde homenaje al famoso queso de esta región.

Allí los turistas podrán disfrutar de una llamativa vista del lago Sochagota, también podrán admirar el diseño inspirado en el popular queso Paipa, uno de los productos típicos boyacenses.

¿Cómo llegar al nuevo mirador turístico en forma de queso en Boyacá? Queda muy cerca de Bogotá
Mirador Cochauaria, a solo 7 minutos del Lago Sochagota en Paipa, Boyacá. | Foto: Instagram @cortupaipaturismo

Así puede llegar a este encantador pueblo

Aquellos viajeros que estén interesados en visitar Paipa es sus próximas vacaciones lo podrán hacer de dos maneras: por tierra o por aire.

Paipa está ubicado en el centro-oriente de Colombia, siendo el sexto destino más poblado de Boyacá, después de Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá y Puerto Boyacá.

Contexto: Así es uno de los municipios más calientes de Antioquia: está en el Urabá y es uno de los más antiguos de la región

Este pueblo también es conocido como la ‘Capital Turística del oriente colombiano’. Su cercanía con Bogotá permite un recorrido de un poco más de 160 kilómetros, un trayecto relativamente corto.

Si se encuentra en Bogotá y decide realizar este trayecto en transporte público, lo puede hacer tomando un bus directo a Paipa en la Terminal Salitre, cuyo viaje puede durar unas 3 horas. Si decide hacer el viaje en auto particular, puede tomar las rutas Villapinzón-Tunja y Briceño-Tunja-Sogamoso. Otra opción es vía aérea, Satena ofrece la ruta Bogotá-Paipa en 25 minutos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mujer latina aparece muerta luego de que su esposo aseguró que ICE la había detenido en Estados Unidos: esto se sabe

2. Trump le pone los ojos encima a la MLB: este sería el nuevo ‘capricho’ que exige el mandatario

3. Bucaramanga alarga el infierno de América de Cali, ahora en Copa BetPlay: crisis es inminente

4. Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 28 de agosto; lo harían ganar la lotería

5. Escándalo en la MLB: Ronald Acuña desató un caos en Miami en el partido entre Braves y Marlins

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BoyacáPAIPAQueso

Noticias Destacadas

Anímese a conocer el lugar más frío de Colombia

El encantador municipio de Boyacá conocido por su famoso queso; destino ideal para los amantes de este alimento

Redacción Turismo
Salta y sus inigualables paisajes naturales

8 pueblos argentinos para visitar en sus próximas vacaciones; todos están nominados a prestigioso premio de turismo

Redacción Turismo
Viterbo, Caldas

El pueblo del Eje Cafetero que tiene nombre de ciudad europea, un destino imperdible para los amantes de la naturaleza

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.