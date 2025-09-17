Suscribirse

Turismo

El pequeño pueblo antioqueño cuyo nombre se relaciona con los árboles de esta especie que había en la época de su fundación

La temperatura promedio de este municipio es de 26 grados centígrados.

Redacción Turismo
17 de septiembre de 2025, 3:52 p. m.
Planes imperdibles en Caracolí, Antioquia: una joya entre ríos, bosques húmedos y tropicales
Caracolí, Antioquia, es un municipio ubicado en el Magdalena Medio. | Foto: Cortesía - Antioquia es Mágica

El Magdalena Medio es una de las subregiones en las que está dividido el departamento de Antioquia. Está ubicada en el oriente del departamento, en la franja que limita con el río Magdalena.

Es una zona bañada por los ríos Magdalena, Cimitarra, Alicante, Tamar, San Francisco, San Bartolomé y las ciénagas de San Bartolo, Barbacoas, Maquencal, El Tablazo, San Francisco, Caño Don Juan y la Gloria, según información de la Gobernación del departamento.

Contexto: Así es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia, tiene 465 años y es ideal para el turismo de aventura

Actividades como la minería, la explotación carbonífera y la extracción de calizas, calcáreos, cuarzo y mármoles, hacen parte de sus actividades económicas. Así mismo son importantes el cultivo de la palma de aceite y las actividades ganaderas.

En este territorio hay seis municipios en los que se encuentra Caracolí, cuyo nombre se relaciona con la cantidad de árboles de esta especie que había en la época de su fundación. La madera de estas plantas se convirtió en un valioso recurso económico que incentivó el desarrollo de asentamientos en la zona, según el portal oficial Corregimientos de Antioquia.

Caracolí, Antioquia
El ferrocarril es uno de los atractivos en Caracolí, Antioquia. | Foto: Antioquia es Mágica

Se dice que las mismas fueron taladas para la construcción del ferrocarril y del mismo municipio. Hoy uno de los atractivos de este pueblo se relaciona con esta planta y es el sendero que lleva al último árbol que queda de esta especie, con unos 80 metros de altura y ocho de diámetro.

Para llegar allí se atraviesa un sendero ecológico que cuenta con piscinas naturales (La Redonda y La Alcantarilla), aguas cristalinas y espacios apropiados para realizar actividades al aire libre, indica el portal Puebliando por Antioquia.

Caracolí destaca por su riqueza en biodiversidad, lo que llama la atención de los amantes de la naturaleza que encuentran allí diversidad de planes para desarrollar.

Contexto: El pequeño pueblo de Antioquia que tiene nombre de ciudad del Eje Cafetero, un destino de hermosos miradores y verdes paisajes

Este territorio posee variedad de ríos y bosques húmedos y tropicales que albergan gran cantidad de especies de fauna y flora. Además, ofrece una imponente vista desde el Mirador del Cañón, lo cual le da un toque de importancia ambiental y ecoturística.

El portal Turismo Antioquia Travel indica que en este municipio se pueden apreciar fincas productoras de cacao, caña y leche, lo que permite tener una conexión especial con las actividades del campo que son desarrolladas por los pobladores.

Caracolí, Antioquia
Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Caracolí. | Foto: Antioquia es Mágica

Otros sitios de interés

Este municipio, ubicado a unas tres horas de Medellín, ofrece diversos atractivos para quienes deciden llegar hasta allí. Uno de ellos es el Mirador del Cañón, que expone imponentes paredes rocosas y una exuberante vegetación, que crean un escenario majestuoso y lleno de vida, en medio de un ambiente de tranquilidad en donde es posible respirar aire puro.

También en este municipio están las Cavernas del Nus, un lugar de gran diversidad de materia como el cuarzo, calcita o mármol. Son cuevas milenarias que ofrecen gran belleza natural, con formaciones rocosas únicas y pasajes laberínticos para explorar sus misterios. Este lugar es un tesoro escondido que cautiva a aquellos que buscan aventuras y planes diferentes.

Conectado con las mencionadas cavernas está el río que lleva su mismo nombre, donde es posible descansar y darse un baño. Sus aguas cristalinas y exuberante vegetación hacen de este lugar el destino ideal para aquellos que buscan relajarse y disfrutar de los encantos de la naturaleza.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hamilton, el cartagenero ‘Afrorockstar’, debutará en los Premios Juventud en medio de su creciente carrera

2. Juan Fernando Quintero es motivo de lamento en Argentina: DT no aguantó y dijo lo que piensa

3. Congreso recibió proyecto para convertir al Caribe en la primera Región Ente Territorial de Colombia

4. Así es como Estados Unidos se prepara para una guerra con drones: el arte letal sin tripulantes que ha puesto en jaque a Rusia

5. Agricultura permanente sería la principal causa de deforestación en Colombia, advierte prestigioso instituto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoTurismo en AntioquiaTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

Creativo

Más allá de las palmas de cera: así se vive la experiencia de recorrer el Valle de Cocora sin prisa en el Quindío

Redacción Turismo
Monumento Cristo Rey, Belalcazar

El pueblo caldense con uno de los monumentos religiosos más altos de Latinoamérica; mide más de 45 metros y es un gran mirador

Redacción Turismo
Imagen de referencia de Segovia, Antioquia.

Así es el pueblo más grande del nordeste antioqueño, un destino reconocido por su actividad minera y bellos paisajes

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.