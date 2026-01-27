El pueblo del occidente antioqueño que cuenta con uno de los ecosistemas más diversos del país, un destino ideal para descansar

En la subregión del occidente antioqueño, a solo 135 kilómetros de Medellín, se encuentra el municipio de Frontino, un destino que se caracteriza por contar con uno de los ecosistemas más diversos del país.

Su diversidad cultural, zonas verdes, caminos y su herencia ancestral dan vida a escenarios mágicos que se pueden visitar a menos de 4 horas de la capital antioqueña, reuniendo montañas, lagunas, páramos y ríos cristalinos de gran belleza.

Esta población también es conocida como la “ciudad dulce, cálida y cordial” de Antioquia. Este apelativo hace referencia no solo a la calidez de su gente, sino a su tradición panelera.

Frontino está ubicado entre las cordilleras Central y Occidental, en una subregión conocida por su historia y su biodiversidad. En esta zona se encuentran ecosistemas tan importantes como el Páramo de Frontino y los Parques Nacionales Naturales Las Orquídeas y Paramillo.

Adicionalmente, se encuentran territorios ancestrales habitados por comunidades Emberá, ofreciendo a sus visitantes recorridos que no solo los conectar con la riqueza natural del municipio, sino con su esencia.

No obstante, más allá de cautivar con su variedad de paisajes, este encantador pueblo antioqueño sobresale en el mapa turístico de Colombia por conservar un entorno ideal para quienes buscan actividades al aire libre, especialmente senderismo.

Recorrer este territorio significa adentrarse en rutas que atraviesan montañas, bosques húmedos y corredores biológicos, ofreciendo atractivos como el Cerro Plateado, una elevación cubierta de vegetación ideal para contemplar el entorno y desconectarse de las rutinas.

Por otro lado, en los corregimientos de Murrí y Nutibara, hay lugares como el río Chaquenodá, la Laguna de Pegadó y la Cerrazón de Murrí, sitios recomendados para quienes desean caminar, descansar y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

Otro sitio de interés muy popular en Frontino es el Chorro de San Pedro, ubicado en el corregimiento El Cerro. Este escenario natural es reconocido por sus aguas claras y su ambiente tranquilo, ideal para tomar un refrescante baño y respirar aire puro.

¿Cómo llegar a este municipio antioqueño?

Si desea visitar este pueblo antioqueño lleno de vida y color, su trayecto desde Medellín se puede hacer en transporte público tomando una ruta en la Terminal del Norte. La duración del viaje es de aproximadamente 3 horas y 30 minutos, sin embargo, el tiempo depende de varios factores como el punto y hora de partida, tráfico y condiciones climáticas, entre otras.

Según indica el medio local Teleantioquia, quienes se desplacen en vehículo particular deben tener en cuenta que durante el recorrido se encuentra un peaje en la vía.