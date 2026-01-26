Turismo

El pueblo del oriente antioqueño que en el pasado se llamó Santa Bárbara de Lariza, un destino ideal para el ecoturismo

Se encuentra ubicado a 74 kilómetros de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 5:29 p. m.
Granada es conocido como la 'cuna del cooperativismo colombiano' debido a que allí se dieron las primeras experiencias de modelo asociativo en el país.
Granada es conocido como la 'cuna del cooperativismo colombiano' debido a que allí se dieron las primeras experiencias de modelo asociativo en el país. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El departamento de Antioquia es uno de esos destinos que tiene múltiples atractivos: pueblos acogedores, paisajes exuberantes y planes para todos los gustos.

Uno de sus 125 municipios es Granada, ubicado a una distancia de 74 km de Medellín, a una hora y media de trayecto en vehículo.

Esta población comparte el mismo nombre con Granada, ciudad ubicada en el sur de España.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca su cercanía a bosques y embalses, que lo convierten en un lugar atractivo para el avistamiento de aves y la práctica del senderismo.

Turismo

Los dos pueblos antioqueños que invitan a descubrir la historia de la cerámica a través de recorridos imperdibles

Turismo

El destino internacional que se consolidó como favorito entre los viajeros colombianos en 2025: recomendaciones para su visita

Turismo

El plato colombiano que está entre los 10 mejores del mundo para probar durante un viaje, según reconocida guía gastronómica

Turismo

Estos son los encantos del municipio menos poblado del Eje Cafetero, un destino de bellos paisajes y gran riqueza natural

Turismo

El municipio vallecaucano, cerca de Cali, donde la empanada es símbolo de identidad y tiene su propio monumento

Turismo

Estos son tres de los pueblos más coloridos de Antioquia: ¿qué actividades al aire libre ofrece cada uno?

Turismo

La historia secreta del Renault amarillo encima de una roca en la vía a Zapatoca, Santander, que se ha vuelto muy turístico

Medellín

Alerta cafetera en Antioquia: el 60% de la cosecha está riesgo por falta de sol

Política

César Gaviria aseguró que Gustavo Petro está en “guerra sin cuartel” contra Antioquia: “Críticas, estigmatizaciones y controversias”

Turismo

Estos son los encantos del municipio menos poblado de Antioquia, un destino reconocido por su riqueza natural

El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate
Este municipio está ubicado geográficamente en el piedemonte de la cordillera central, irrigado de oriente a occidente por los ríos Desbaratado y Güengüé, fundado el 7 de mayo de 1899 por orden de Julio Fernández Medina, que cedió los terrenos y lo nombro Miranda en homenaje al prócer de la Independencia Americana Francisco Miranda.
Senderismo. Imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Miranda

Adicionalmente, hay una importante producción agrícola de verduras, hortalizas, café, caña y cacao.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que el territorio donde se encuentra Granada fue descubierto en 1540 por Francisco Núñez Pedrozo, conquistador español.

“Inicialmente, el territorio granadino estaba bajo la jurisdicción del municipio de Marinilla. En 1804, la primera capilla de la población fue construida en lo que hoy hace parte de la vereda Las Vegas, diez años más tarde, la capilla sería trasladada al lugar que hoy ocupa. El municipio fue erigido en 1817 a categoría de parroquia. Se le conoció como Santa Bárbara de Lariza, Santa Bárbara de los Baos o Vahos, nombre que tuvo hasta que en 1903, cuando la Asamblea Departamental de Antioquia lo nombra Granada”, afirma la entidad.

Sitios de interés

Entre sus sitios de interés resalta el charco Santa Ana, ubicado a unos 25 kilómetros del casco urbano del municipio, en la vereda Santa Ana.

“Es una piscina natural rocosa de unos dos metros de profundidad y rodeada de vegetación, es un lugar ideal para darse un refrescante baño y disfrutar de los bellos paisajes que nos regala el lugar”, subraya Antioquia Travel.

Otro lugar de importancia es el museo de ciencias naturales. Fue impulsado en la década de los cuarenta del siglo XX por religiosas franciscanas. El sitio mantiene “algunas referencias de las investigaciones realizadas a los recursos naturales de la región”.

El pequeño pueblo antioqueño de gran tradición panelera y rico en atractivos naturales, perfecto para unos días de descanso

El Mirador La Cruz también es resaltado como un sitio imperdible, el cual permite disfrutar los bellos paisajes de esta zona de Antioquia.

El salón del “nunca más” es, igualmente, destacado. Este es el primer lugar de memoria histórica construido por una comunidad en Colombia sobre el conflicto armado.

“En el año 2007, la organización de víctimas unidas por la vida Asovida se constituyó e inició la recopilación de este memorial creando un salón que conserva toda su historia”, destaca Antioquia Travel.

Más de Turismo

Historia de la cerámica en Antioquia.

Los dos pueblos antioqueños que invitan a descubrir la historia de la cerámica a través de recorridos imperdibles

El turismo internacional se dinamiza con precios más accesibles hacia destinos como Miami y Punta Cana.

El destino internacional que se consolidó como favorito entre los viajeros colombianos en 2025: recomendaciones para su visita

Granada, Antioquia

El pueblo del oriente antioqueño que en el pasado se llamó Santa Bárbara de Lariza, un destino ideal para el ecoturismo

Turismo gastronómico en Colombia

El plato colombiano que está entre los 10 mejores del mundo para probar durante un viaje, según reconocida guía gastronómica

Buenavista, Quindío.

Estos son los encantos del municipio menos poblado del Eje Cafetero, un destino de bellos paisajes y gran riqueza natural

Caicedonia, Valle del Cauca

El municipio vallecaucano, cerca de Cali, donde la empanada es símbolo de identidad y tiene su propio monumento

Carmen de Viboral

Estos son tres de los pueblos más coloridos de Antioquia: ¿qué actividades al aire libre ofrece cada uno?

Algunos dicen que antes de ese Renault 4 había otro vehículo clásico.

La historia secreta del Renault amarillo encima de una roca en la vía a Zapatoca, Santander, que se ha vuelto muy turístico

Abriaquí en Antioquia

Estos son los encantos del municipio menos poblado de Antioquia, un destino reconocido por su riqueza natural

Córdoba, Quindío

El pueblo del Eje Cafetero que tiene nombre de departamento y ha sido poco explorado, un acogedor destino con grandes atractivos

Noticias Destacadas