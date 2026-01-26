El pueblo del oriente antioqueño que en el pasado se llamó Santa Bárbara de Lariza, un destino ideal para el ecoturismo

El departamento de Antioquia es uno de esos destinos que tiene múltiples atractivos: pueblos acogedores, paisajes exuberantes y planes para todos los gustos.

Uno de sus 125 municipios es Granada, ubicado a una distancia de 74 km de Medellín, a una hora y media de trayecto en vehículo.

Esta población comparte el mismo nombre con Granada, ciudad ubicada en el sur de España.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca su cercanía a bosques y embalses, que lo convierten en un lugar atractivo para el avistamiento de aves y la práctica del senderismo.

El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate

Senderismo. Imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Miranda

Adicionalmente, hay una importante producción agrícola de verduras, hortalizas, café, caña y cacao.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que el territorio donde se encuentra Granada fue descubierto en 1540 por Francisco Núñez Pedrozo, conquistador español.

“Inicialmente, el territorio granadino estaba bajo la jurisdicción del municipio de Marinilla. En 1804, la primera capilla de la población fue construida en lo que hoy hace parte de la vereda Las Vegas, diez años más tarde, la capilla sería trasladada al lugar que hoy ocupa. El municipio fue erigido en 1817 a categoría de parroquia. Se le conoció como Santa Bárbara de Lariza, Santa Bárbara de los Baos o Vahos, nombre que tuvo hasta que en 1903, cuando la Asamblea Departamental de Antioquia lo nombra Granada”, afirma la entidad.

Sitios de interés

Entre sus sitios de interés resalta el charco Santa Ana, ubicado a unos 25 kilómetros del casco urbano del municipio, en la vereda Santa Ana.

“Es una piscina natural rocosa de unos dos metros de profundidad y rodeada de vegetación, es un lugar ideal para darse un refrescante baño y disfrutar de los bellos paisajes que nos regala el lugar”, subraya Antioquia Travel.

Otro lugar de importancia es el museo de ciencias naturales. Fue impulsado en la década de los cuarenta del siglo XX por religiosas franciscanas. El sitio mantiene “algunas referencias de las investigaciones realizadas a los recursos naturales de la región”.

El pequeño pueblo antioqueño de gran tradición panelera y rico en atractivos naturales, perfecto para unos días de descanso

El Mirador La Cruz también es resaltado como un sitio imperdible, el cual permite disfrutar los bellos paisajes de esta zona de Antioquia.

El salón del “nunca más” es, igualmente, destacado. Este es el primer lugar de memoria histórica construido por una comunidad en Colombia sobre el conflicto armado.

“En el año 2007, la organización de víctimas unidas por la vida Asovida se constituyó e inició la recopilación de este memorial creando un salón que conserva toda su historia”, destaca Antioquia Travel.