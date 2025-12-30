El suroeste es una de las subregiones de Antioquia. Se dice que es un territorio que huele a carbón, a río y a montaña, que se caracteriza por su geografía quebrada, sus cafetales y su arquitectura colonial.

En sus tierras se trabaja la agricultura, siendo el café el producto principal, aunque la minería, especialmente de carbón, también es relevante en municipios como Amagá y Titiribí.

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Antioquia, destino de gran riqueza acuática que en el pasado se llamó Puerto Uribe

Esto sin dejar de lado el turismo que ha ganado espacio gracias a la belleza natural, la riqueza cultural y la hospitalidad de sus habitantes. En esta zona antioqueña hay 23 municipios y uno de ellos destaca por su tradición panelera y sus lindos atractivos naturales que lo hacen llamativo para los turistas.

Hispania es un pueblo con una temperatura agradable, a pocas horas de Medellín. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Se trata de Hispania, que ofrece una temperatura promedio de 24 grados centígrados y se encuentra a unas dos horas y media de Medellín, capital del departamento.

El portal Turismo Antioquia Travel indica que este destino es conocido por ser un pueblo muy tradicional, cuya economía se soporta en el disfrute, por lo que los viajeros pueden encontrar diversidad de hoteles y espacios abiertos para compartir con la familia.

En la zona rural se puede conocer y aprender de sus procesos paneleros y también es posible disfrutar de todos sus encantos naturales.

Sitios de interés natural

Precisamente, para los amantes de la naturaleza se encuentran lugares tales como el Alto de la Cruz, un cerro ubicado a un kilómetro de la zona urbana. Este es un buen lugar para realizar senderismo, disfrutar de los hermosos paisajes, conectar con la naturaleza y también es un lugar de peregrinación.

Los samanes son uno de los atractivos turísticos de Hispania, en Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

A este atractivo se suman los Charcos Tapartó, que son los más importantes del municipio. Es un lugar que conecta con diferentes quebradas, rodeado de diversa vegetación. Allí los turistas pueden refrescarse con un baño y disfrutar del contacto con la naturaleza.

Otros charcos son los del río Pedral, que se consolidan en una piscina natural ubicada en la vereda Chaverra, un lugar rodeado de naturaleza, zonas verdes, espacios para compartir en familia, descansar y disfrutar de un ambiente tranquilo en medio de espacios con diversidad de especies.

Información de la Gobernación indica que este pequeño municipio tiene un parque principal muy atractivo por la mezcla de su arquitectura tradicional con majestuosos árboles samanes, símbolo turístico de la localidad.

A esto se suma que este pueblo está rodeado por las montañas del suroeste antioqueño, a una altura de 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo que le da un clima que resulta agradable y cálido.