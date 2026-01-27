Así es la nueva ruta turística que invita a descubrir el Valle del Cauca, ideal para viajeros amantes de la naturaleza

Como parte de las iniciativas centradas en impulsar el turismo en Colombia, el Valle del Cauca presenta una nueva ruta turística pensada especialmente para los viajeros amantes de la naturaleza, la aventura y las experiencias sostenibles.

Esta propuesta busca resaltar la riqueza ambiental del departamento y contribuir de manera significativa a su posicionamiento como un destino clave para el ecoturismo en el suroccidente del país.

La ruta se estrenó en el municipio La Cumbre, de acuerdo con el medio local Tu Barco, con el propósito de fortalecer la apropiación social del territorio y promover el turismo de naturaleza responsable en el mismo.

El recorrido fue presentado oficialmente como Ruta Río Bitaco Bonito, brindando la oportunidad a los visitantes del departamento de vivir una aventura única a lo largo de 6,7 kilómetros, donde se esconden varios tesoros naturales llenos de encanto.

Debido a esto, esta iniciativa —liderada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en articulación con la Fundación Agrícola Himalaya y financiada a través del Fondo Participativo para la Acción Ambiental— se consolida como una atractiva apuesta turística y sostenible en el corregimiento de Bitaco, en el municipio de La Cumbre.

Este proyecto invita a los visitantes a descubrir un territorio privilegiado por su biodiversidad, sus paisajes montañosos y su vocación ecológica, posicionándolo como un destino ideal para quienes buscan experiencias auténticas en contacto con la naturaleza.

Panorámica de La Cumbre - Valle Del Cauca Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de La Cumbre - Valle Del Cauca / API

El recorrido se realiza entre las veredas Chicoral y Chicoralito, donde se esconde el río Vitaco, uno de los ecosistemas más importantes de la zona.

Su objetivo central es generar conciencia ambiental y fortalecer el vínculo de las comunidades con este cuerpo de agua que es considerado una de las joyas naturales imperdibles para conocer en el departamento.

A lo largo del recorrido, el paisaje se convierte en un escenario vivo para el aprendizaje, la recreación y la conexión con la naturaleza, donde habitantes y visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de caminatas ecológicas, avistamiento de aves y experiencias que permiten un contacto directo con la biodiversidad que hace único a este territorio.

Para los promotores del proyecto, la invitación es a volver la mirada hacia el río Bitaco y redescubrirlo como un tesoro natural único, despertando en lugareños y visitantes un vínculo especial con su entorno natural.

De esta manera, se busca que quienes se animan a llevar a cabo este recorrido se enamoren de su riqueza ambiental, lo valoren como patrimonio natural y asuman un compromiso consciente y activo con su protección y conservación.