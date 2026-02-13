Turismo

La ciudad colombiana que se consolida como destino cultural y turístico imperdible en febrero, ¿qué la hace tan atractiva?

Durante esta época, según reconocida plataforma de alojamientos, las búsquedas de estancias presentan un notable crecimiento.

Redacción Turismo
13 de febrero de 2026, 11:05 a. m.
Turista buscando su próximo destino en Colombia.
Foto: Getty Images

En el mes de febrero, la ciudad de Barranquilla se transforma en el epicentro cultural de Colombia, consolidándose como un destino turístico imperdible tanto para viajeros nacionales como para extranjeros. Durante esta época, La Arenosa capta la atención de miles de personas gracias a su emblemática fiesta: el Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Este Carnaval, más allá de ser una muestra de folclore y tradición, también es un despliegue de color, música y danza que refleja la identidad cultural de este territorio del Caribe, que entre el 14 y el 17 de febrero se llena de comparsas, disfraces elaborados y ritmos caribeños, como cumbia, mapalé y porro, reflejando la alegría que distingue a sus habitantes.

En el marco de este evento, según datos de Airbnb, las búsquedas de alojamientos realizadas por viajeros nacionales e internacionales se incrementaron en más de 100 por ciento, un indicador claro del creciente interés que despierta la ciudad durante esta temporada festiva.

Asimismo, da cuenta de la importancia de este Carnaval, reconocido como una de las manifestaciones culturales más importantes de Colombia, que trasciende fronteras gracias a su mezcla de expresiones culturales que incluyen teatro, literatura, gastronomía y arte urbano, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de sumergirse en su vibrante y contagioso ambiente.

Marimondas en la noche de Guacherna.
Foto: Carnaval de Barranquilla.

Por otro lado, de acuerdo con la plataforma, los viajeros internacionales que más han buscado viajar a Barranquilla durante estas fechas provienen de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá y Países Bajos, mientras que a nivel nacional, el interés lo lideran viajeros de Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali.

En este contexto, revela que las parejas son las que más reservas concentran, representando cerca del 40 por ciento, seguidas por grupos de entre tres y cinco personas, con más del 20 por ciento.

El alcance global de esta fiesta cultural es una oportunidad para fortalecer la economía local, teniendo en cuenta que, según Carnaval S.A., se estima la llegada de más de 880.000 turistas durante los días de celebración. Además, la Aeronáutica Civil proyecta que más de 107.000 pasajeros se movilizarán por vía aérea hacia y desde Barranquilla en este periodo.

Entre tanto, la Alcaldía de Barranquilla, de acuerdo con sus proyecciones, indicó que durante esta celebración la ciudad espera una asistencia cercana a las 780.000 personas, con un impacto directo en sectores como transporte, comercio, hotelería y experiencias culturales, posicionando a la ciudad como un referente imperdible del turismo en Colombia.

