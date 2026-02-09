Turismo

El encantador pueblo del Caribe reconocido por su arquitectura, gastronomía y bellos paisajes

Se ubica a una hora de Montería.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 7:20 p. m.
Santa Cruz de Lorica, Córdoba
Santa Cruz de Lorica, Córdoba

El departamento de Córdoba, ubicado en el Caribe colombiano, es reconocido por su riqueza cultural, la alegría de sus fiestas y la belleza de sus paisajes.

Entre sus 32 municipios se encuentra Santa Cruz de Lorica, ubicado a orillas del río Sinú y a poco más de una hora de Montería, la capital departamental.

Esta población es destacada por su bien conservada arquitectura republicana y a lo largo del tiempo, tras su fundación en 1776, ha recibido diversos apodos que reflejan su identidad y tradición. La llaman la “ciudad antigua y señorial”, la “capital del Bajo Sinú” y también la “capital del bocachico”.

Sitios de interés

Entre sus principales sitios se encuentra la plaza de mercado, edificación reconocida en la actualidad como Bien de Interés Cultural de la nación.

Según señala la Red Turística de Pueblos Patrimonio, su construcción se realizó con mampostería y cubierta de zinc. Allí se venden artesanías, comida típica y especias.

Rio Sinú
Santa Cruz de Lorica, a orillas del río Sinú, en el departamento de Córdoba. Foto: César David Martínez

Otro lugar destacado es la Plaza del Pastelillo, en la que se encuentran locales comerciales y se ubican otras importantes edificaciones, como el edificio Afife Matuk.

El Afife Matuk fue construido a principios del siglo XX como el primer centro comercial del municipio y cuenta con cuatro fachadas, dos de ellas sobre el río Sinú y las otras dos sobre la Plaza del Pastelillo, según destaca la Red Turística.

El malecón La Muralla es otro sitio de interés, que en la década de los años cuarenta del siglo pasado sirvió como barrera para las crecientes del Sinú. En ese lugar se encuentra un mural de cerámica con referencia a la historia del municipio y es de autoría del artista Adriano Ríos.

El edificio González, sede de la Alcaldía, es también referenciado como una de las atracciones de Lorica. Tiene tres fachadas realizadas con mampostería, las cuales tienen vistas al Sinú y el parque Bolívar.

A menos de una hora de Medellín: El pueblo antioqueño que tiene nombre de prócer y es reconocido por su tradición religiosa

Gastronomía y cultura

La Red Turística de Municipios Patrimonio señala que los inmigrantes siriolibaneses tuvieron un rol destacado en la gastronomía del municipio. Entre los platos más populares se encuentran el sancocho de bocachico; el mote de queso, que se prepara con queso de la región y ñame; y los quibbes, comida característica del medio oriente, preparada con carne molida.

En relación con las principales festividades, en Lorica se llevan a cabo eventos como el Festival de la Chicha, la Gran Maratón por Lorica, el Festival Semillas de mi tierra y el Carnaval de Palo de Agua.

