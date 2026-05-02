Así es el pueblo conocido como el ‘paraíso natural de Colombia’, con riqueza hídrica y variedad de especies

El departamento de Tolima es un destino con grandes atractivos para todo tipo de visitantes.

Los encantos del municipio colombiano donde el mangostino es el rey de las frutas y tiene denominación de origen

Uno de sus 47 municipios es Roncesvalles, ubicado a 114 kilómetros de Ibagué. Su cabecera urbana está sobre los 2.640 metros sobre el nivel del mar.

Esta población es conocida como el ‘paraíso natural de Colombia’ por su gran riqueza de fauna y flora.

“En la zona se han registrado 281 especies de aves y se destaca la presencia de especies como el loro orejiamarillo, la cotorra Hapalopsittaca fuertes y el colibrí cabecicastaño, entre otras especies amenazadas”, señala la Gobernación del Tolima.

De igual manera, se destaca por su riqueza hídrica, constituida “por más de ochenta lagunas y extensas áreas de páramos, por su cultura de preservación ambiental, en especial por la protección del loro orejiamarillo y la palma de cera, y por la producción de derivados lácteos como el quesillo y el queso”.

Historia y economía

Su fundación se dio en 1913 por un grupo de personas que, “fascinadas por los paisajes, la topografía del terreno, la calidad de los suelos, decidieron conformar un caserío alrededor de una escuela que existía en el sitio donde hoy se encuentra la cabecera municipal”.

Su territorio tiene zonas dedicadas a cultivos de granos, hortalizas y, en menor escala, frutales.

Sitios de interés

Entre los principales sitios de interés del municipio se encuentra el Parque Santander. Tuvo una importante remodelación en 2015 y es un espacio para la recreación de los habitantes del municipio.

Otro atractivo es la inspección rural de Santa Helena. Esta pequeña población tiene viviendas construidas en bahareque, guadua, ladrillo y madera. Adicionalmente, es rica en fauna silvestre.

“Allí se pueden observar felinos silvestres, ardillas, venados, osos y serpientes, junto a esto se suma la pesca en las diferentes lagunas ubicadas a lo largo y ancho de la zona, como la de Las Mellizas, ideal para la pesca y el descanso; La Linda; El Infierno; Termópilas; Marruecos, y Siete Colores. Sus verdes montañas resaltan lo hermosa que es la zona, todo esto es acompañado por lagunas, paisajes, fauna y flora silvestre”, destaca la Gobernación.

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Cultura y gastronomía

El principal evento cultural es el Festival de Palma de Cera y Loro Orejiamarillo, en la celebración se destaca la importancia de la palma de cera a nivel nacional.

En materia gastronómica, entre los principales platos se encuentran la lechona, el tamal y la trucha.