Él es el rey más rico del mundo: tiene millonaria fortuna, 17.000 casas, 38 aviones privados, coches y barcos lujosos

Las monarquías suelen asociarse con riqueza, palacios y grandes patrimonios. Sin embargo, dentro de ese exclusivo grupo existe una figura que destaca por encima del resto cuando se habla de fortuna personal: el rey más rico del mundo. Se trata de Maha Vajiralongkorn, monarca del sudeste asiático cuya inmensa riqueza ha despertado curiosidad y debate a nivel internacional.

El soberano, también conocido como Rama X, heredó el trono de Tailandia en 2016 tras la muerte de su padre, el recordado rey Bhumibol Adulyadej. Desde entonces, su patrimonio ha sido objeto de análisis por parte de economistas y medios de comunicación, principalmente por el tamaño y la complejidad de los activos que forman parte de la fortuna de la corona.

Según recoge La Razón, basándose en “análisis financieros”, la fortuna personal de Vajiralongkorn oscila aproximadamente entre 30.000 y 70.000 millones de dólares. El monarca tendría casi 6.500 hectáreas de terrenos y miles de contratos de arrendamiento, además de contar un un importante número de inversiones empresariales.

A esto se le suma que tendría 17.000 propiedades, 40.000 activos inmobiliarios en el país, 38 aviones privados y más de 300 autos de alta gama.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que gran parte de estos bienes se encuentran bajo la administración del llamado Crown Property Bureau, una entidad encargada de gestionar el patrimonio vinculado a la corona.

Rey Vajiralongkorn y la reina Suthida Foto: Getty Images via AFP

Con el paso del tiempo, los cambios legales y administrativos permitieron que el control de estos recursos quedara más directamente asociado al monarca, lo que incrementó el debate público sobre la dimensión real de su fortuna.

Más allá de los números, la figura del rey tailandés también genera interés por el contraste entre tradición y modernidad. La monarquía de ese país mantiene un fuerte peso simbólico en la cultura nacional, al tiempo que su riqueza y estilo de vida suelen convertirse en tema recurrente dentro de la prensa internacional.

Para muchos analistas, el caso de Maha Vajiralongkorn refleja cómo algunas casas reales todavía concentran enormes recursos económicos, incluso en una época marcada por cambios políticos y cuestionamientos hacia las instituciones monárquicas.

Así, mientras el mundo observa la evolución de las monarquías en el siglo XXI, la historia del soberano tailandés continúa alimentando el debate sobre poder, patrimonio y el papel que desempeñan estas figuras dentro del escenario global contemporáneo.