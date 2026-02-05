“El dinero no puede comprar la felicidad”: publicó Elon Musk, el hombre más rico del mundo

Elon Musk, considerado en 2026 el hombre más rico del mundo, volvió a generar debate global con una reflexión personal sobre la relación entre riqueza y bienestar. El magnate tecnológico utilizó la red social X, de la cual es propietario, para afirmar que el dinero no garantiza la felicidad, una declaración que rápidamente se viralizó y provocó reacciones encontradas entre sus seguidores y detractores.

Una frase que encendió el debate en X

“Quien dijo que ‘el dinero no puede comprar la felicidad’ realmente sabía de lo que hablaba”, escribió Musk el miércoles en la plataforma que adquirió en 2022 por 44.000 millones de dólares.

El mensaje, acompañado de un emoticón de cara triste, llamó la atención no solo por su contenido, sino por provenir del empresario con la mayor fortuna del planeta.

El mensaje, acompañado de un emoticón de cara triste, destacó por su tono reflexivo y poco habitual en el magnate. Foto: @elonmusk

La publicación acumulaba, para el jueves a mediodía, más de 66 millones de visualizaciones, reflejando el alcance global que conserva cada pronunciamiento del empresario sudafricano-estadounidense.

Reacciones entre la empatía y la burla

Los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios expresaron simpatía por el mensaje y destacaron la presión personal que conlleva el poder económico y mediático, otros optaron por la burla o el sarcasmo. Hubo incluso quienes aconsejaron a Musk buscar consuelo en la religión o canalizar su influencia a través de la filantropía.

Usuarios destacaron la presión que implica el poder económico y mediático. Foto: Bloomberg via Getty Images

La diversidad de respuestas evidenció cómo la figura de Musk polariza la conversación pública: para unos, un visionario incomprendido; para otros, un multimillonario desconectado de la realidad cotidiana.

Una fortuna sin precedentes

La reflexión contrasta con las cifras que rodean al empresario. Su fortuna está estimada en 668.000 millones de dólares, y a finales de 2025 los accionistas de Tesla, empresa de autos eléctricos que Musk dirige, aprobaron un paquete de compensación que podría valer hasta 1 billón de dólares.

Estos recursos le han permitido perseguir proyectos de gran escala, como el sueño de colonizar Marte, apoyar las arcas de políticos como el presidente de Estados Unidos Donald Trump y sostener una vida personal que incluye ser padre de más de una docena de hijos.

Astronómica cifra que se generaría de la unión de SpaceX con xAI de Elon Musk

Más allá del dinero y los negocios

Además de Tesla, Elon Musk es fundador de la startup de inteligencia artificial xAI y de la compañía aeroespacial SpaceX, dos de las apuestas más ambiciosas del sector tecnológico actual.

Sin embargo, su mensaje en X sugiere que, incluso con poder económico casi ilimitado y una influencia sin precedentes, la satisfacción personal sigue siendo una asignatura pendiente.

*Con información de AFP.